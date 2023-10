Hohenbergerin sichert sich Job in Gemeindeverwaltung

Aufgrund eines beruflichen Wechsels wurde eine Stelle in der Gemeindeverwaltung frei. Im Zuge der öffentlichen Ausschreibung wurde diese auch an das AMS weitergeleitet.

Zahlreiche Bewerber meldeten sich für die freie Stelle, so dass auf der Gemeinde ein 5er-Komitee gebildet und sämtliche Bewerber auf ein Hearing auf das Gemeindeamt eingeladen wurden. „Bei diesem Hearing setzte sich die Hohenbergerin Andrea Weyrer durch. Ich bin froh, mit Andrea eine engagierte und interessierte Mitarbeiterin gefunden zu haben“, zeigt sich Hohenbergs Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer freudig.

Weyrer ist 36 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei Kindern im Alter von einem und sieben Jahren. Sie ist gelernte Einzelhandelskauffrau und war zuletzt in einem Büro in einer Firma in Hohenberg angestellt. „Da ich selbst Familienvater bin, weiß ich, wie schwer es sein kann, die Arbeitszeit und die Kinderbetreuung zu vereinbaren. Darum lege ich bei meinen Mitarbeiterinnen auch Wert, dass sich Arbeitszeit und Kinderbetreuung mit dem Arbeitsplatz gut vereinbaren lässt“, erklärt Lerchbaumer.