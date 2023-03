Kleinzell: Nachfolge für Amtsleiterin gesucht

Ihre Aufgaben sind vielfältig: Lohnverrechnung, Protokollführung bei den Gemeinderatssitzungen, die Erhebung allerhand Daten für verschiedene Bauprojekte - als Amtsleiterin hat Elfriede Trimmel immer genug zu tun. Jedoch wird sie im August 2024 in den Ruhestand gehen. Deswegen hat die Gemeinde Kleinzell bereits jetzt mit der Suche nach einer geeigneten Nachfolgerin oder einem geeigneten Nachfolger begonnen.

Gemeindeamt im Wandel

Seit 1979 arbeitet Trimmel bei der Gemeinde. Amtsleiterin ist die Mutter von drei erwachsenen Kindern seit 2012. In den vielen Jahren im Dienst der Gemeinde hat Trimmel so einige Veränderungen miterlebt. „Als ich begonnen habe, hatten wir nur eine einzige elektrische Schreibmaschine“, erinnert sie sich. „Früher sind die Leute gekommen und haben sich Formulare ausfüllen lassen. Das geht heute natürlich alles digital.“ Die Post wurde im Laufe der Jahre weniger, die Technologie mehr. Nicht nur für die Lohnverrechnung gibt es jetzt ein eigenes Computerprogramm, auch für die Bauplanung. „Grundsätzlich macht das vieles einfacher - solange der Strom und das Internet nicht ausfallen“, lacht die Amtsleiterin.

Trimmel war dabei, als die Telefonanschlüsse in Kleinzell verlegt wurden, und hat auch mitbekommen, als im Jahr 2000 der Kanal gebaut wurde. Davor hatten die Häuser eigene Senkgruben. Als sie bei der Gemeinde begann, gab es nur eine Kinderbetreuerin, heute stellt die Gemeinde fünf Betreuerinnen für den Kindergarten und die Nachmittagsbetreuerin in der Volksschule an. Der Bedarf sei jetzt viel größer.

Job mit vielen verschiedenen Seiten

Soziale Kompetenz und Nähe zum Bürger seien wichtige Voraussetzung für den Job als Amtsleiter. Dazu kommen fachliche Kenntnisse: Ideal ist laut Elfriede Trimmel eine kaufmännische Ausbildung. Sie selbst ist gelernte Bürokauffrau. Von Vorteil sei auch ein gewisses bauliches Verständnis, da die Gemeinde auch eine Baubehörde ist. „Ideal wäre, wenn die Person bereits vorher auf einer Gemeinde gearbeitet hat und diese Erfahrung mitbringt“, sagt Trimmel.

Der Amtsleiter sei das Bindeglied zwischen Bürger und Bürgermeister. Dementsprechend kommt es gelegentlich vor, dass die Menschen der Gemeinde sich bei ihr über gewisse politische Entscheidungen beschweren. „Zum Beispiel, wenn eine Gebühr erhöht wurde, oder jemand nicht so bauen darf, wie er gerne möchte“, so Trimmel. Es seien relativ seltene Einzelfälle, doch dies abfedern zu können, sei als Amtsleitung ebenfalls wichtig.

Besonders schön ist es für Trimmel, wenn sie den Gemeindebürgerinnen und -bürgern Freude bereiten kann, etwa bei den Gratulationen zum Geburtstag oder bei von der Gemeinde veranstalteten Festen. Was sie sich für die Pension vorgenommen hat? „Das Leben genießen, weniger Stress, mehr Zeit im Garten verbringen - das, wofür jetzt nicht die Zeit bleibt“, sagt die Amtsleiterin.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.