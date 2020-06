„Alle Gemeinderäte sind sehr motiviert, die Sitzungen verlaufen in guter und engagierter Atomsphäre“, sagt ÖVP-Bürgermeisterin Claudia Kubelka, „wir freuen uns auf unsere neuen Aufgaben und stecken viel Engagement und Herzblut in die Gemeindearbeit.“

Mittlerweile konnten in Annaberg alle Ausschüsse des Gemeinderates konstituiert werden, die erste Gemeinderatssitzung fand nun statt. Ganz neu seit Mitte Mai ist der Gemeindeentwicklungs- und Zukunftsausschuss. „Ich habe noch nie so viele Leute in Annaberg gesehen wie zu Corona-Hochblüte-Zeiten in den letzten Wochen“, meint Vorsitzender Niclas Karner. Daran anknüpfend, beschäftigt sich der Tätigkeitsbereich des Ausschusses unter dem Stichwort „Lebensqualität“ mit Stärken und Schwächen des Ortes. „Was brachte die Leute dazu, nach Annaberg zu übersiedeln, wie könnten wir diese bislang Zweitwohnsitzer dazu bringen, ihren Lebensmittelpunkt nach Annaberg zu verlegen, was kann Annaberg den eigenen Leuten bieten, was sollte verbessert werden, und wie kann ich den Zuzug von jungen Familien fördern“ zählt Bürgermeisterin Claudia Kubelka wichtige Ansatzpunkte für „Annaberg 2030“ auf. Sobald die Situation es erlaubt, ist ein „Brainstorming“ in großer Runde zu den Fragen angedacht.

Der „lebens- und liebenswerte Wohnort“, so Kubelka, mit Familienzuzug und Vorzeigeprojekten in Bereichen des Umweltschutzes, Energiefragen oder digitaler Infrastruktur möchte aber auch touristisch gut aufgestellt sein, ein Gesamtkonzept wird erarbeitet. „Alle Tourismusbetriebe, denen ein besonderes Augenmerk gilt, weil sie doch viele schwierige Wochen hinter sich haben, sollen verstärkt eingebunden werden“, berichtet die Bürgermeisterin.

„Lobenswert“ findet sie gleichfalls die Ambitionen des Vorsitzenden des Tourismus- und Kulturausschusses sowie jüngsten Gemeinderates, Georg Wutzl. Zukunftsthemen wie „Natur-im-Garten“-Gemeinde, Klimabündnisgemeinde und Kooperationen mit dem Mariazeller Land sollen forciert werden. Gleich auf der Agenda sind Stärkung der Angebote im Winter und Sommer, Pflege des Wanderwegenetzes und die Bündelung der aktiven Kräfte.