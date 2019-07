Die Weichen für künftige Vorhaben stellte der Gemeinderat in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag.

Einstimmig beschlossen wurde die mit 30.000 Euro dotierte Vergabe des Entwicklungsprojektes zu Kindergarten, Volksschule und Mehrzweckhalle, welche in einem gemeinsamen Gebäude gelegen sind. „Bis zum Jahresende wird ein Konzept über Maßnahmen am neuesten Stand der Technik in den Bereichen Sanierungen und Brandschutz erstellt“, sagt ÖVP-Bürgermeister Michael Wurmetzberger, „die Umstellung der Stromheizung auf ein vernünftiges System ist ebenfalls vorrangig erforderlich.“

Handlungsbedarf besteht genauso beim Kindergarten, dessen provisorische Gruppe seitens des Landes NÖ wiederum verlängert wurde. Aufgrund der höheren Kinderanzahl in der Gemeinde ist die Errichtung einer ständigen zweiten Gruppe aber notwendig.

Nur mehrheitlich stimmten die Mandatare für den Beitritt zu „Natur im Garten“. „Ökologische Grünraumpflege ist wichtig“, betont Wurmetzberger, „durch die Mitgliedschaft gibt es Unterstützung, etwa bei der derzeitigen Gestaltung des neuen Kinderspielplatzes.“

Aufträge zur Installierung der Plätze für das von der EU subventionierte öffentliche WLAN und Förderverträge für Wasser über 100.000 Euro standen außerdem auf der Tagesordnung. „Das Wasser wird für die neue Siedlung am Sonnenhang gebraucht“, erklärt der Ortschef.

1.000 Euro Startkapital bekam hingegen ein eigens gegründeter Kulturverein, welcher in Kaumberg das kulturelle Leben mit verschiedenen Veranstaltungen aufrecht erhalten soll.

Erleichtert ist der Bürgermeister auch, dass die jüngste Gebarungseinschau durch das Land positiv ausgefallen ist. „Wir sind sehr gut mit den Finanzen umgegangen“, sagt Wurmetzberger über die externe Beurteilung.

Wie berichtet, wird in Kaumberg indes eine Paketwand zur Hinterlegung von Bestellungen errichtet. Deren Eröffnung findet am Freitag, 5. Juli, um 18 Uhr beim ehemaligen Gasthaus Rohrer statt. Zu diesem Anlass stehen die Initiatoren der Bevölkerung für Informationen zur Verfügung, lässt der Bürgermeister wissen.