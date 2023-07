Gastegger gewürdigt

Kindergarten Wiesenfeld. Beschluss für das Wertstoffsammelzentrum ist gefasst.

Letzter Gemeinderat vor der Sommerpause. Ein wichtiger Punkt dabei war der Grundsatzbeschluss für die Einrichtung einer zweiten Gruppe für den Kindergarten Wiesenfeld.

„Wir starten ja bereits im Herbst damit, daher musste der Beschluss zeitgerecht gefasst werden“, führt dazu Vizebürgermeister Gerhard Jun (SPÖ) aus (Ortschef Bundesrat Christian Fischer ist aktuell in Urlaub). Der Beschluss fiel einstimmig. Die ÖVP brachte in diesem Zusammenhang einen Zusatzantrag ein. Sie fordert eine „massive Absicherung zwischen dem Spielbereich des Kindergartens und der Bundesstraße bzw. Schwarzenbachstraße.“ „Der Spielbereich liegt unmittelbar im Kreuzungsbereich, weshalb hier unserer Meinnung nach ein hohes Gefahrenpotenzial besteht“, begründet dies geschäftsführender ÖVP-Gemeinderat Andreas Gamböck. Vize-Ortschef Jun erinnert dazu, dass Bürgermeister Fischer und er „bereits am Tag nach dem schweren Unfall im Kreuzungsbereich Rainfeld, bei dem ein Linienbus und Lkw kollidiert sind, sofort tätig geworden sind.“ So gab es ein Gespräch mit dem Straßenmeister, wo auf diese Problematik hingewiesen wurde und ein Ansuchen an die Bezirkshauptmannschaft um verkehrsrechtliche Überprüfung wurde gestellt. Sachverständige sollen nun erheben, was die geeignetste Absicherung wäre. Alles sei im Laufen.

Abgelehnt wurde ein Ansuchen des Musikvereins Schwarzenbach für eine außerordentliche Vereinsförderung für ein Musikinstrument in Höhe von 7.500 Euro. Jun: „Es gab bereits eine Förderung für den Musikverein“, so Jun, der anmerkt, dass die Gemeinde Vereine gerne fördere, in diesem Fall es aber schwer abzuwägen gewesen wäre, wen man etwas außerordentlich bei so vielen Vereinen in der Gemeinde gibt.“ Einstimmig war die Förderung der Projektwoche der Mittelschule St. Veit, ebenso der Beschluss eines Kaufvertrages mit Liegenschaftsbesitzer Dieter Nathaniel. Die Gemeinde erwarb von ihm ein rund 1.000 Quadratmeter großes Areal im Brillergraben. Einhellig beschlossen die Mandatare den Ankauf von Garderobeschränken für die Mittelschule und die Errichtung einer PV-Anlage für die Schule und den Kindergarten Rainfeld, auch der Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines Wertstoffsammelzentrums mit Traisen und Eschenau fiel unisono

Erfreulichster Punkt der Sitzung war die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Alt-Bürgermeister Johann Gastegger (SPÖ). Ihm wurde auch das goldene Ehrenzeichen zuteil. Höchstes Lob für den Alt-Ortschef gab es einhellig von allen Seiten. „Gastegger war ein Bürgermeister für alle St. Veiter, mit Handschlagqualität“, gaben sich SPÖ wie ÖVP einig.

Gastgger selbst ist stolz über diese Würdigung, wie er der NÖN gegenüber anmerkte. „Die Freude über die höchste und schönste Auszeichnung meiner Heimatgemeinde ist natürlich sehr groß. Ich sehe darin ein Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung für meinen Einsatz über die vielen Jahre“, betonte dieser. Sein Dank gilt dem Gemeinderat für den einstimmigen Beschluss. Rückblickend stellt er fest: „Ich war gerne Bürgermeister einer Gemeinde, in der viele Bürgerinnen und Bürger in den verschiedensten Bereichen so großes Engagement zeigen."

Noch mehr Ehrungen standen an: Willibald Nathaniel erhielt für 27 Jahre an der Spitze des Kameradschaftsbundes, Hermine Gastegger für ihre 24-jährige Tätigkeit als Obfrau des Pensionistenverbandes und Anton Unterhuber für seine Verdienste zur Ansiedlung der Billa-Filiale in St. Veit das Ehrenzeichen der Gemeinde St. Veit.