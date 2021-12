Lilienfelder Stadt-Budget wurde beschlossen

Vizebürgermeister Manuel Aichberger (ÖVP) stellte das Budget der Bezirkshauptstadt für 2022 in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres vor.

Weitere 500.000 Euro für die Volksschulsanierung

Ein zentrales Projekt im kommenden Jahr ist die Volksschulsanierung, die nächste Etappe schlägt mit 500.000 Euro zu Buche. „In Angriff genommen wird dabei die Sanierung der Klassenräume im Obergeschoß, inklusive Einrichtung, Elektrotechnik und Bodenbelege, aber auch die Neuerrichtung der Sanitärräume im Erdgeschoß“, erklärt Aichberger.

Dieses finanzielle Großprojekt werde die Gemeinde weit über das Jahr 2022 hinaus beschäftigen. Weitere Vorhaben im Rahmen des Budgets 2022 sind der Hochwasserschutz und die Erneuerung des Magdalenensteges (siehe ganz unten).

Einstimmig abgesegnet haben die Lilienfelder Gemeindemandatare den Beitritt der Stadtgemeinde Lilienfeld als Gründungsmitglied zur neu aus der Taufe gehobenen Erneuerbaren Energiegemeinschaft (EEG) Lilienfeld.

So gehört man zu den ersten Kommunen, die eine solche Gemeinschaft gegründet haben. Vizebürgermeister Manuel Aichberger, der im Verein selbst als Schriftführer aktiv ist, erzählt stolz: „Wir sind damit nicht nur eine österreichweite Pilotgemeinde, sondern zeigen, dass sich aktiver Klimaschutz mit effizientem, vorausschauendem Wirtschaften perfekt kombinieren lässt.“

Ökostrom vom Dach der Volksschule

In Zukunft sollen die Volks- und die Mittelschule Lilienfeld, das Freibad und der Sportplatz eine Energiegemeinschaft bilden. Am Dach der Volksschule wird bereits jetzt mittels PV-Anlage Ökostrom erzeugt. Auf dem Sportplatz ist gerade die Errichtung einer zweiten Anlage im Gange. Dank der Energiegemeinschaft werden die beiden Anlagen in Zukunft beide Schulen sowie das Freibad mit Strom versorgen können.

„Energiegemeinschaften sind ein absolutes Zukunftsmodell, denn sie liefern Strom aus der Region für die Region. Sie steigern somit die Wertschöpfung in der Region und erhöhen deren Unabhängigkeit. In den Sommerferien wird auf den Dächern der Volksschule zudem mehr Strom erzeugt, als verwendet wird“, ergänzt Energiestadtrat Thomas Gravogl, der auch Obmann der Erneuerbaren Energiegemeinschaft Lilienfeld ist.

Der Überschuss werde im Freibad für die Pumpen verwendet, weiß Gravogl: „Dort ist bekanntlich während der Sommerferien Hochsaison und damit auch der Strombedarf enorm.“

Die Mittelschulgemeinde Lilienfeld unter Obmann Anton Lienhart ist ebenfalls Mitglied der EEG.