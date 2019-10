Zwei Abbrüche von Gemeinderatssitzungen hat die Bürgerliste seit März ausgelöst. Was das Team um Frontmann Stefan Steinacher kann, können wir auch, dachte sich die VP — und verließ beim vierten Tagesordnungspunkt Abwasserbeseitigung (mit Ausnahme von Bürgermeisterin Gertraud Steinacher) kollektiv den Saal. Die Sitzung musste damit mangels Beschlussfähigkeit (einmal mehr) vorzeitig beendet werden.

Markus Zauner Ort mitten im Wahlkampf

Auf die Tagesordnung reklamiert hatte das Thema Kanal die Bürgerliste. Nach Debatten wollte das Team um Stefan Steinacher, den in einer Sitzung zuvor mit den Stimmen von VP und SP gefassten Beschluss zum Anschluss an die Zentralkläranlage in Wiesenfeld aushebeln. Der Beitritt zum Abwasserverband Gölsental solle für nichtig erklärt werden, die im August-Gemeinderat gegen die Stimmen von Bürgerliste und FP abgesegneten Planungsarbeiten für den Anschluss an die Zentralkläranlage eingestellt werden, so die Bürgerlisten-Forderung. Das war dann den Türkisen zu bunt, sie verließen vor der Abstimmung darüber den Sitzungssaal. Die Bürgerliste will dies ihrerseits nicht hinnehmen. Man werde erneut eine Gemeinderatssitzung zum Thema Abwasserentsorgung beantragen, bestätigt Listenführer Stefan Steinacher und ergänzt: „Es wurden ja auch andere Tagesordnungspunkte nicht behandelt.“ Etwa das Ansinnen der Bürgerliste, die Ramsauer Sitzungen live ins Internet zu übertragen.

Immerhin: Einen Beschluss gab es im letzten Gemeinderat doch, der Pachtvertrag für den Friedhof mit der Gemeinde Ramsau wurde verlängert. „Auf zehn Jahre“, erklärt VP-Bürgermeisterin Gertraud Steinacher.