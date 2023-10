Mitarbeiter-Rochade in der Rohrbacher Gemeindestube

14 Tagesordnungspunkte wurden vorigen Mittwoch im Gemeinderat verabschiedet. Im Mittelpunkt der Sitzung standen Personalangelegenheiten. Durch die berufliche Veränderung des derzeitigen Bauamtsleiters wurde ein Dienstposten in der Verwaltung ausgeschrieben (die NÖN berichtete).

Wie Bürgermeister Karl Bader berichtet, wurde „nach mehreren Bewerbungsgesprächen beschlossen, Stefan Pandalitschka in den Gemeindedienst einzustellen.“ Seinen Dienst wird der 40-jährige Rohrbacher am 2. Jänner antreten. Der pensionierte Bauamtsleiter Christian Rotteneder wird in der Zwischenzeit und auch bei der Einschulung in Form einer geringfügigen Beschäftigung zur Verfügung stehen.

Mit 1. November steht innerhalb der Rohrbacher Gemeindeverwaltung eine Rochade bevor. Da Rohrbachs langjähriger Amtsleiter und Gemeindebuchhalter Michael Linnhart seinen wohlverdienten Ruhestand antritt, wurde Maria Brenn mit der Amtsleitung beauftragt. Brigitte Köberl ist künftig Kassenleiterin und für die Hauptbuchhaltung und die Bereiche Voranschlag und Rechnungsabschluss zuständig.

Mitarbeiterin Julia Scheindel wird auch während ihrer derzeit laufenden Karenzzeit die Lohnverrechnung und die Personalangelegenheiten im Home Office erledigen. Als Ersatz für die Kindergartenbetreuerin Ulrike Dalinger, die mit Jahresende in den Ruhestand tritt, wird die Gemeindemitarbeiterin Emina Markovic an zwei Tagen den Kindergartenpädagoginnen in der Kinderbetreuung assistieren. Die erforderliche Ausbildung dafür hat sie bereits erfolgreich abgeschlossen.

Weiters wurden in der Sitzung elf Ansuchen um Umweltförderungen bewilligt.

Zwei Gemeindewohnungen wurden generalsaniert und nunmehr vermietet.

Für eine flexiblere Nachnutzung des ehemaligen „Nah & Frisch“-Geschäftslokals ist mit der Wohnbaugenossenschaft Alpenland vereinbart worden, dass das Gebäude in den Besitz der Gemeinde übergehen soll. Der Kaufvertrag soll in einer der nächsten Sitzungen beschlossen werden.

Zum Thema „Nahversorgung“ wurde eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von geschäftsführendem Gemeinderat Markus Leopold eingesetzt. Leopold und sein Team startete nunmehr einen Prozess zur Ideensammlung und lud die Bevölkerung zur aktiven Mitarbeit ein.

Gemeinde schafft zwei „VOR Klima Tickets MetropolRegion“ an

Vereinbart wurde in der Gemeinderatssitzung auch, dass die Gemeinde für das nächste Jahr zwei „VOR Klima Tickets MetropolRegion“ anschafft, die kostenlos ausgeborgt werden können.

Förderungen wurden an die Jugendblaskapelle und an den Tennisklub beschlossen. Für das Leader Projekt der Kleinregion Traisen-Gölsental, bei dem die Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich der Kinderbetreuung vorgesehen, wurde ebenfalls beschlossen.

Ebenso einstimmig verabschiedet hat der Gemeinderat, die Angelegenheiten der örtlichen Baupolizei bei gewerblichen Betriebsanlagen auf die Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld zu übertragen. „Damit kommt es zu einer Verwaltungsvereinfachung, weil sowohl gewerberechtliche wie auch baurechtliche Bewilligungen von einer Behörde gemeinsam erledigt werden“, begründete dies Bürgermeister Karl Bader.

Die Zimmerei Kadi aus Rohrbach erhielt den Auftrag, das Holzgeländer beim Gehsteig in der Durlaßstraße im Bereich des Kinderspielplatzes zu erneuern. Ebenso wird das Brückengeländer im Bereich der sogenannten „Sulzerkreuzung“ in Bernreit erneuert. Die Arbeiten sollen noch heuer erledigt werden.