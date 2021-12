Hohenberg hat wieder einen Saal für Veranstaltungen

Wohin in der Gemeinde, wenn ich eine Veranstaltung abhalten will? Die Antwort gab der Gemeinderat – in den ehemaligen Gasthof „Zwei Linden“. Die SPÖ-Mandatare beschlossen, Eingangsbereich, WC-Anlagen und vor allem den rund 150 Quadratmeter großen Saal um 1.000 Euro (exklusive Betriebskosten) pro Monat von Eigentümer Herbert Eder zu pachten.

Das mache in Summe 0,5 Prozent des Gesamtbudgets der Gemeinde aus und beseitige die seit dem ersten Lockdown im März 2020 bestehende Saal-Misere, betont Bürgermeister Heinz Preus (SPÖ).

Lösung mit einem Wermutstropfen

„Momentan gibt es keine Möglichkeiten für Veranstaltungen in Hohenberg. Zukünftig sind wir dazu aber wieder in der Lage. Privatpersonen oder Vereine können den Saal, der auch über Ton- und Lichtanlage verfügt, von der Gemeinde mieten“, erklärt Preus die Intention.

Die genauen Modalitäten zwischen Gemeinde und Veranstaltern müssen erst ausgearbeitet werden. Möglich sein sollen Events im Alt-Gasthof „Zwei Linden“ jedenfalls ab Jänner 2022 – da tritt die Vereinbarung zwischen der Gemeinde Hohenberg und Herbert Eder in Kraft.

Es sei ihm bewusst, dass die beschlossene Maßnahme der Kommune etwas koste. Preus will den Gemeinderatsbeschluss als Serviceleistung der Gemeinde verstanden wissen, dass Vereine und Private kostengünstig an eine geeignete Räumlichkeit für Veranstaltungen kommen, nachdem man schon „eine Durststrecke“ hinter sich habe. Ein Wermutstropfen bleibt trotz der gefundenen Lösung jedenfalls: Mangels Gastronomie müssen zukünftige Mieter des „Zwei-Linden“-Saals ein allfälliges Catering selbst organisieren.

Die ÖVP (siehe Zitate-Box unten) enthielt sich bei der Beschlussfassung der Stimme.