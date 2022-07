Jugendtreff und Kino-Events in Türnitz geplant

Werbung

Im Rahmen eines Soll-Workshops wurden neben der Präsentation der Ergebnisse der Onlinebefragung und des UNICEF-Workshops in der Schule Maßnahmen definiert, um als familienfreundliche Gemeinde rezertifiziert zu werden. Der Gemeinderat gab nun grünes Licht für die Umsetzung der einzelnen Punkte.

Die Pläne reichen von Kino-Veranstaltungen in Türnitz, über regelmäßige Jugendabende in Form eines Jugendtreffpunkts bis hin zur Aktion „Vermeidung von Verpackungsmüll“ in Kooperation mit der Volksschule.

Ebenfalls auf der Liste stehen die Installierung einer Bücherbox, die Evaluierung der Verkehrssicherheit für Kinder und verbesserte Informationen in den Gemeindemedien über das bestehende Angebot.

Weiters enthalten sind die Projekte barrierefreies Gemeindeamt, Gestaltung des Schulgartens und das verstärkte Anbieten von Vorträgen und Kulturveranstaltungen.

„Der Großteil der Maßnahmen, die für alle Lebensphasen Verbesserungen bringen sollen, soll innerhalb der nächsten drei Jahre umgesetzt werden“, gibt Familiengemeinderätin Silvia Panzenböck den Zeitplan vor.

Das von Türnitz neuerlich angestrebte Gütezeichen „familienfreundlichegemeinde“ soll die Attraktivität der Gemeinde als Lebens- und Wirtschaftsstandort erhöhen.

