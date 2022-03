Stadt Lilienfeld verkauft weitere Gemeindewohnungen

Werbung

Corona hat auch in der Kommunalpolitik zugeschlagen: Noch eine Person weniger und der Gemeinderat wäre nicht mehr beschlussfähig gewesen. Die vierzehn anwesenden Mandatare fällten dann freilich nur einstimmige Beschlüsse – mit Ausnahme des geplanten Verkaufs der drei Gemeindewohnhäuser Marktler Straße 18 bis 22, die insgesamt 18 Wohnungen bieten. Hier stimmte die SPÖ nicht mit der Mehrheitsfraktion ÖVP.

SPÖ-Stadträtin Annemarie Mitterlehner erneuerte ihre schon im Zuge der Budget-Debatte geäußerten Bedenken. Die Sozialdemokraten wüssten zwar um den Sanierungsbedarf der besagten Gemeindehäuser, dennoch sollte die Kommune die Wohnungen behalten. „Die Gemeinde hat auch einen sozialen Aspekt zu erfüllen“, betonte Mitterlehner.

In einer Zeit, in der sich immer mehr Leute die Mieten fast nicht mehr leisten könnten, sei es Aufgabe der Kommune, günstigen Wohnraum anzubieten. Das könnten private Firmen nicht gewährleisten, die müssten „immer darauf schauen, Gewinn zu machen“, erklärte Mitterlehner.

Wenn die Qualität nicht simmt, stehen Wohnungen leer.“ Wolfgang Labenbacher Lilienfelder Bürgermeister

Ziel sei die Verbesserung der Wohnqualität für die Mieter, hielt ÖVP-Bürgermeister Wolfgang Labenbacher dagegen: „Wenn die Qualität nicht simmt, stehen die Wohnungen leer.“ In diesem Sinne sei 2019 der Verkauf der Gemeindewohnhäuser Marktler Straße 24 und 26 an die Domus Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft einstimmig vom Gemeinderat beschlossen worden.

Der neue Eigentümer habe die „Abmachungen in puncto Sanierungen übererfüllt“ und „eine qualitätsvolle Sanierung durchgeführt, die sich die Stadt nicht leisten hätte können“, unterstrich Labenbacher.

Vizebürgermester Manuel Aichberger, ebenfalls ÖVP, assistierte, dass den Lilienfelder Schwarzen leistbares und soziales Wohnen sehr wohl wichtig sei. Darum besitze die Kommune etwa die Wohnhäuser in der Castellistraße 42 bis 48 nach erfolgter Generalsanierung weiterhin.

„Die Gemeinde hat aber auch andere Aufgaben“, erinnerte der Vizeortschef an „viele kostenintensive Projekte“, wie die Volksschulsanierung, die es zu stemmen gelte. „Einen Teil der Gemeindewohnungen an Partner zu verkaufen, ist daher ein gangbarer Mittelweg“, so Aichbergers Conclusio.

Bürgermeister Wolfgang Labenbacher wurde letztlich nur mit den Stimmen der ÖVP beauftragt, mit der Domus in Detailverhandlungen zu treten und einen Kaufvertrag für die Gemeindewohnhäuser Marktler Straße 18 bis 22 auszuarbeiten. Ein eingeholtes Verkehrswertgutachten beläuft sich auf 552.000 Euro. Abzüglich einer nötigen statischen Kellersanierung und der Erneuerung der Elektroinstallationen ergibt sich laut Ortschef ein Verkaufspreis von 478.723 Euro. Der Gesamtmittelbedarf für diverse Sanierungen wird mit geschätzten Kosten von rund zwei Millionen Euro angenommen.

Interesse am Erwerb der Gemeindeimmobilie zeigte auch SPÖ-Mandatar Naim Salihu. Er war für die Gemeinderatssitzung urlaubsbedingt entschuldigt.

