Im Rahmen einer Sitzung des Stadtparteivorstandes hat die Lilienfelder ÖVP die Weichen für die Kommunalwahl am 26. Jänner 2020 gestellt. Der amtierende Bürgermeister Wolfgang Labenbacher und sein Stellvertreter Manuel Aichberger werden die Volkspartei als Doppelspitze in den Urnengang führen. Ihre parteiinternen Listenplätze eins und zwei sind damit fixiert. Das hat der Vorstand einstimmig abgesegnet.

Markus Zauner Doppelspitze als probates Mittel

Für Labenbacher ist es sein erstes Antreten als Bürgermeisterkandidat, da er Herbert Schrittwieser während der Periode im Herbst 2016 als Ortschef beerbt hat. „Zwar ist mein Antreten als Spitzenkandidat ein persönliches Novum für mich, doch bin ich schon viele Jahre in der Politik und nehme die Herausforderung sehr gerne an“, betont Labenbacher. Seine bisherige Bilanz fällt positiv aus: „Seit meiner Amtsübernahme als Bürgermeister im Herbst 2016 ist im Miteinander institutionen- und parteiübergreifend viel für Lilienfeld geschehen. Wir bekommen dazu auch laufend positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung und freuen uns über Anregungen aller Art.“ Diesen gemeinsamen Erfolgsweg im Sinne der Gemeindebürger auch nach dem Urnengang weiterzugehen, sei sein Anspruch und Ziel für die Zukunft, verspricht der ÖVP-Bürgermeister.

Wohnen, Umwelt und Natur als Schwerpunkte

In eine ähnliche Kerbe schlägt Vizebürgermeister Manuel Aichberger, der in seiner Funktion als ÖVP-Parteiobmann auch Chefstratege und Wahlkampfmanager in der Bezirkshauptstadt ist: „Die Arbeit für Lilienfeld in einem bewährten Team fortzusetzen, das hat oberste Priorität: Gutes bewahren und — wo möglich — Verbesserungen erzielen: Das steht im Fokus.“

Schwerpunkte werde die ÖVP in den Bereichen Wohnen, Generationensicherheit sowie Umwelt und Natur setzen, um die „derzeit hohe Lebensqualität auch künftig weiter zu steigern“, versichert Aichberger: „Darin sind sich unser Strategieteam und die Parteigremien zu 100 Prozent einig.“