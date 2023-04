Der Sportverein Hainfeld 1882 startet neu durch

2016 „erbte“ Horst Teufert die Funktion des Obmannes vom langjährigen Vorsitzenden Meinhard Exinger. „Eigentlich wollte Meinhard den Verein 25 Jahre leiten und dann den Vorsitz ordnungsgemäß übergeben. Doch ein halbes Jahr zuvor ist er gestorben. So bin ich damals als Stellvertreter eingesprungen und habe kurzerhand den Vorsitz übernommen“, erinnert sich der 72-Jährige. Sechseinhalb Jahre engagierte sich Teufert sodann für den Turnverein Hainfeld 1882. Im Rahmen der Generalversammlung Mitte April übergab er den Vorsitz in jüngere Hände.

Gerhard Safer wurde im Gasthaus Haginvelt in Hainfeld einstimmig zum neuen Obmann gewählt. „In den letzten zehn Jahren ist im Verein enorm viel geschehen. Es wurde investiert, renoviert und saniert“, lobt Safer seinen Vorgänger. Investiert wurde etwa in die vereinseigene Hütte, das „Herzstück“ des scheidenden Obmannes, die sogenannte Luther-Alm. Diese befindet sich auf einer Seehöhe von 472 Metern in der Kirchtalsiedlung und ist ab 7. Mai wieder jeden 1. und 3. Sonntag im Monat ab 11 Uhr geöffnet. Doch der Verein bietet auch einen neu sanierten Tennisplatz und er nennt auch den Sportplatz gegenüber der Mittelschule Hainfeld mit Laufbahn und einer Weitsprunganlage sein Eigen.

Die Luther-Alm in der Kirchtalsiedlung ist ab 7. Mai wieder jeden 1. und 3. Sonntag im Monat ab 11 Uhr geöffnet. Foto: privat, zVg

Neben sportlichen Aktivitäten wie dem Herrenturnen, einem Konditionstraining oder dem Tennisspiel durfte in all den Jahren auch der gesellschaftliche Part nicht fehlen. Ein Kindermaskenball wurde traditionell veranstaltet, aber auch Sonnwendfeiern und vereinsinterne Ausflüge fanden Zustimmung bei den rund 70 Mitgliedern. „Wir haben tatsächlich sehr viel investiert und auch Zeit geopfert. Aber wir durften immer auch bei der Stadt Hainfeld anklopfen“, sagt Horst Teufert. Neben der finanziellen Unterstützung durch Stadtchef Pitterle lobt Teufert aber auch die Vereinsförderung durch das Land NÖ. „Ohne die Hilfe der Stadt Hainfeld und dem Land würde es in der Vereinskasse traurig ausschauen“, bestätigt der neu gewählte Kassier, Walter Kunz, die großzügigen Förderungen.

„Unser Verein ist mit seinen 141 Jahren der älteste Sportverein der Stadt Hainfeld“, zeigt sich Gerhard Safer stolz und er ist überzeugt, „dass dieser auch gut weiter bestehen soll. Deshalb hat der 44-Jährige auch viel vor. „Im Tennis wird ab heuer eine Vereinsmeisterschaft der Herren gespielt, aber das Sportangebot soll insgesamt wieder attraktiver werden und für die Kinder ist ein Angebot in Richtung Tanzen geplant“, zählt Safer auf. Auch im gesellschaftlichen Bereich will man als Verein vermehrt durchstarten. Bei der langen Einkaufsnacht, die am 23. Juni in Hainfeld über die Bühne geht, tritt der Hainfelder Turnverein unter neuem Namen als „Sportverein Hainfeld 1882“ mit einem eigenen Stand auf. Besonders freut sich der neu gewählte Vorstand auch auf das Sonnwendfeuer auf der Luther-Alm am 24. Juni, wo es unter anderem auch köstliche Feuerflecken geben wird.

Weitere Vorstandsmitglieder sind neben Obmann Gerhard Safer:

Kassier: Walter Kunz

Schriftführerin Michaela Hauss

Hüttenwart: Wolfgang Endres

Tenniswart: Gerhard Safer

Kassaprüfer: Christian Frank und Priska Kunz

