Wechsel an der Spitze der Landjugend Hainfeld

Die „Landjugend Hainfeld“ setzt sich hauptsächlich aus Mitgliedern der Gemeinden Hainfeld, Rohrbach und Ramsau zusammen. Im Beisein von Ehrengästen hielt die Landjugend Hainfeld im Landgasthof „Zum Schüller“ ihre ordentliche Generalversammlung ab.

„Mit der Nikoloaktion, der Teilnahme am Hainfelder Bauernball und am Hainfelder Faschingsumzug, dem Theaterstück ,Vier Hände für ein Euter' und der Teilnahme am Bezirksschifahren am Hochkar kann das abgelaufene Jahr durchaus als sehr ereignisreich bezeichnet werden,“ betonten Angelika Schweiger und der scheidende Leiter Florian Rosenbaum. Stolz ist man beim rund 100 Mitglieder zählenden Verein auch über die Auszeichnung in Gold beim Projektmarathon im abgelaufenen Jahr. Der „Tag der Landjugend“ wurde in Wieselburg mitgefeiert und im Kultursaal Rabenstein haben einige Mitglieder der Landjugend Hainfeld am Bezirksredewettbewerb teilgenommen. Sensenmähbewerbe, diverse Ausflüge, eine Mostverkostung und natürlich der traditionelle Heubodentanz durften im abgelaufenen Jahr nicht fehlen. „Danke für die zwei leiwanden Jahre“, sagte der scheidende Leiter Florian Rosenbaum abschließend.

Neu an der Spitze der Landjugend Hainfeld ist Sebastian Kahrer

Ein neues Team steht nunmehr an der Spitze der Landjugend Hainfeld: Angelika Schweiger wurde als Leiterin bestätigt. An ihrer Seite ist nun Sebastian Kahrer. Als deren Stellvertreter wurden Leopold Reischer und Lena Schmölz gewählt, die die Leitung tatkräftig unterstützen werden. Robin Wiesbauer ist Schriftführer, dessen Stellvertreterinnen sind Sophie Triethaler und Verena Kahrer. Als Kassier wurde Elias Birgsteiner gewählt. Seinen Stellvertreter sind Jakob Karrer und Christian Handlhofer.

„Brauchtum und Tradition werden durch euch weitergelebt“, wünschten Hainfelds Stadtrat Christian Köberl, Rohrbachs Vizebürgermeisterin Anna Klinger und Bezirksbäuerin Petra Schmölz dem neu gewählten Team alles Gute.

Und tatsächlich gibt es bereits Pläne für 2024: „Im kommenden Jahr sind wieder Theaterfahrten und verschiedene Ausflüge geplant sowie der Skiausflug nach Schladming,“ heißt es aus dem neuen Vorstand. Für die Neumitglieder der Landjugend wird wieder ein Neumitgliederabend arrangiert. „So wie jedes Jahr findet auch nächstes Jahr wieder unser Heubodentanz statt und natürlich werden wir am Projektmarathon auch wieder teilnehmen“, geben Sebastian Kahrer und Angelika Schweiger bekannt.