100 Aussteller am Ostermarkt

Osterhasen, Ostereier, Schmuck, Schuhe, Babybekleidung, Porzellangeschirr und vieles mehr: All das konnten die Besucher des Gölsentaler Genuss- & Kreativmarktes am Samstag im Möbelhaus Pommer auf rund 2.000 Quadratmetern Fläche erwerben. Organisatorin Romana Gramm hat es wieder geschafft, Künstler und andere Anbieter aus ganz Österreich in den Bezirk zu holen. Umso größer war daher auch das Interesse der Besucher. Im Außenbereich des Möbelhauses gab es ausreichend Standln mit verschiedensten Schmankerln, von pikant bis würzig. Wer heute, Samstag, keine Zeit hatte, der kann noch morgen zwischen 10 und 18 Uhr vorbeischauen. Parkplätze gibt es auf der gegenüberliegenden Wiese ausreichend.

