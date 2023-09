Erfolgreiche Suchaktion nach Pilger in Gußwerk

Eigentlich war er auf Wallfahrt nach Mariazell, doch plötzlich kam er vom Weg ab und verirrte sich: Anders als erwartet verlief der Tag für einen Pilger aus dem Bezirk Weiz in der Steiermark.

Am Freitag gegen 21 Uhr wurde bekannt, dass der 85-Jährige nicht wie vereinbart in seiner Unterkunft in Mariazell erschien. Es gab lediglich die Informationen, dass er am Vormittag vom Niederalpl über den Wanderweg im Bereich Wetterin, in Richtung Mariazell, losgegangen sei.

Eine Notlage war nahe liegend. Sofort wurde eine große alpine Suchaktion gestartet, an der sich neben der Polizei auch zahlreiche andere Rettungs- und Hilfsorganisationen beteiligten. Aufatmen gegen Mitternacht: Der Mann wurde etwas verwirrt und unterkühlt neben einer Forststraße aufgefunden. Nach einer Untersuchung durch den Notarzt wurde er anschließend zu seiner Unterkunft in Mariazell verbracht. Mittlerweile geht es dem Pilger wieder gut.

Im Einsatz standen die Bergrettung aus Mariazell und Neuberg/Mürz, der Notarztwagen und die Polizei aus Mariazell, ebenso die Fremdenpolizei Leoben.