Eklat am Traisner Schutzweg: Geldstrafe

Schwere Sachbeschädigung. Das wurde einem Traisner am Landesgericht St. Pölten vorgeworfen. Er soll ein Auto eines Unternehmers aus dem Bezirk schwer beschädigt haben.

Zum Eklat kam es auf einem Schutzweg in Traisen. Der Angeklagte war bereit, vor Gericht seine Sicht der Dinge zu schildern. Er war im Ortsgebiet von Traisen zu Fuß unterwegs. Dabei querte er den Schutzweg. Als er sich am Zebrastreifen befand, sei er plötzlich vom herannahenden Lenker angehupt worden. Daraufhin hätte er sich am Schutzweg umgedreht, gerade, als das Auto ihn passierte. Stehengeblieben sei der Lenker – ob des Zebrastreifens – aber nicht. Daher hätte er sich, um nicht überfahren zu werden, vom Pkw mit der Hand abgestoßen. „Das Auto war genau hinter mir“, weiß er noch. Erst danach sei der Wagen stehen geblieben.

Etwas fragwürdig fand die Richterin die Erklärung, dass er sich „vom Auto abgestoßen hätte“. „Springt man da nicht eher automatisch zur Seite?“, stellte sie in den Raum. „Jeder reagiert da anders“, begründete der Angeklagte die von ihm geschilderte Reaktion.

Er hätte dem Lenker auch noch angeboten, die Polizei zu holen, um die Sache zu bereinigen. Doch dieser hätte kein Interesse daran gezeigt, sei ihm nachgefahren, hätte ihn zur Rede gestellt und dabei fotografiert. Und das hätte ihm missfallen. Dass er dem Mann das Handy aus der Hand geschlagen hat, gestand er vor Gericht auch ein. Dafür sei er auch bereit – das Display hatte durch den Aufprall am Boden einen Sprung – den Schaden zu übernehmen, nicht aber für den vom Lenker angegebenen Sachschaden am Auto. Er hätte bestimmt nichts mutwillig zerstört.

Angeklagter fasste Geldstrafe aus und muss Sachschaden begleichen

Das Opfer, ein Unternehmer aus dem Bezirk, sieht die Sache aber ganz anders. Dass ihn der Angeklagte durch seinen Blick aufs Handy statt auf den Straßenverkehr gestört hätte und er diesen deshalb angehupt hätte, gibt er jedoch zu. Der Angeklagte wiederum meinte vor Gericht, vor einem Schutzweg sollte man eben vorausschauend fahren und dann stehen bleiben, wenn jemand quert, ungeachtet, ob dieser aufs Handy blickt oder nicht. Der Lenker schilderte indes, dass er plötzlich einen „Duscher“ am Auto gehört hätte. Als er ein Stück weiter vorne anhielt, sah er die tiefe Delle am Wagen. „Das kann nur durch einen Tritt passiert sein, auch, weil sich die Delle in Fußhöhe befand“, ist dieser überzeugt. Fotografiert hätte er den Mann als Beweismaterial. Außerdem hätte der Fußgänger ihn noch ordinär beschimpft.

Das Gericht entschied für das Opfer. Die Schilderung des Angeklagten zum Vorfall sei nicht glaubwürdig. Er wurde zu einer Geldstrafe von knapp 2.000 Euro verurteilt. Außerdem muss er den Schaden an Auto und Handy von über 4.200 Euro berappen. Rechtskräftig.