Ohrfeigen für Traumfrau: Gölsentaler vor Gericht

Zu Boden gestoßen und verletzt soll ein Gölsentaler seine Partnerin haben. Es war nicht das erste Mal, dass er sich vor Gericht verantworten musste. Die letzte Verhandlung wurde vertagt, neue Vorwürfe ergaben sich nun.

Es hätte eine Aussprache zwischen dem jungen Paar werden sollen. Als Treffpunkt wurde ein Parkplatz vereinbart. Dort soll der junge Mann seine Freundin bedroht haben, ihr zwei Ohrfeigen versetzt und sie noch genötigt haben, in den Pkw einzusteigen. Andernfalls würde er sie noch fester schlagen. Auch mit dem Umbringen soll er sie bedroht haben. Das negierte der Angeklagte. Die Schilderungen des Angeklagten und des Opfers über den Vorfall differierten, ob sie nun in seinen Pkw gestiegen ist oder selbst mit ihrem Pkw nachhause gefahren ist.

Einig waren sich beide, dass er dann doch auch wieder zu ihr nach Hause kam und sie ihm auch, ob des Vorfalls vorhin, wieder Einlass in die Wohnung gewährte. Man sei geeinsam schlafen gegangen. Schließlich hätte er ja geäußert, dass sie „ja seine Traumfrau sei“. Außerdem hätte sie ihm nicht widersprechen wollen. Dass in der Beziehung etwas nicht passt, merkte auch eine aufmerksame Nachbarin schon länger. Sie habe Schreie gehört. Doch die junge Frau soll vorerst angegeben haben, dass alles okay sei.

Richter mahnte Angeklagten, seine Chance, die er bekam, nicht zu verspielen

Zu Hause soll sie sich nachbesagtem Vorfall am Parkplatz doch in Anwesenheit einer Verwandten zur Anzeige entschlossen haben, eine einstweilige Verfügung, sich ihr nicht mehr zu nähern, war die Folge. Es steht auch im Raum, dass der Angeklagte sie zum Zurückziehen der Anzeige bewegen wollte. Die weitere Verhandlung brachte keine für den Richter verwertbaren Erkenntnisse. Die Verhandlung wurde auf unbestimmte Zeit vertagt. Aufrecht blieb nach der Verhandlung aber, dass sich der Mann der Frau bis auf Weiteres nicht nähern darf. Der Richter wies daraufhin, dass der Angeklagte die Chance, die er vom Haftrichter bekommen hätte, nicht verspielen solle.