St. Pöltner attackierte Festbesucher in Traisen

Der Ostertanz der Landjugend, ein beliebtes Fest bei jungen Leuten aus der ganzen Region. Viele genießen hier unbeschwerte Stunden, die ausgelassene Stimmung.

Für einen Festgast endete der Besuch im April dieses Jahres im Traisner Eventstadl, wo die Mega-Party stattfand, im Spital. Ein anderer Gast versetzte ihm einen Faustschlag ins Gesicht, sodass dieser Verletzungen an Zähnen und im Gesicht erlitt.

Der mutmaßliche Täter, ein 30-jähriger St. Pöltner, musste sich dafür kürzlich am Landesgericht St. Pölten verantworten. Doch dieser bekannte sich gleich eingehend als „nicht schuldig“. Er hätte sich dort noch mit weiteren Bekannten getroffen. „Wir haben alkoholfrei getrunken und einfach Spaß gehabt“, schilderte er dem Richter. Nach ein bis zwei Stunden hätte er nach Hause gewollt, weil es so voll und eng gewesen sei. „Man konnte sich nicht bewegen“, weiß er noch. Dann sei er zum Parkplatz gegangen. Dort hätten Polizisten plötzlich „Stopp“ zu ihm gesagt und ihn nach einen Ausweis gefragt. „Sie haben die Taschenlampe auf mich gerichtet und nach Blutspuren auf meiner Jacke gesucht“, erzählte er. Ein Polizist hätte dann andere Jugendliche gefragt: „Ist er das?“ Und diese seien sich nicht sicher gewesen. Er hätte erst dann erfahren, worum es eigentlich geht und dass er einer Körperverletzung beschuldigt wird.

Uns genau das dementierte der St. Pöltner klar vor Gericht. Er hätte niemanden verletzt, aber er erinnerte sich, dass „am Fest alle fünf Minuten irgendeine Rauferei gewesen sei.“ Die Zeugen wollen ihn aber identifiziert haben, aufgrund seines südländischen Aussehens. Dazu merkte sein Verteidiger an: „Die Beschreibung ,südländischer Typ‘ könnte auch auf mich zutreffen.“ Der Angeklagte fügte noch bei, dass am Fest „viele Ausländer gewesen seien und da könne schon leicht eine Verwechslung passieren.“

Außerdem manifestierte er noch: „Das kann nicht sein, dass ich das war. Wenn ich einen Blödsinn gemacht habe, bin ich immer dazu gestanden.“

Die Zeugenaussagen der Polizisten der dort vor Ort eingesetzten Bereitschaftseinheit brachten dem Richter nicht viel verwertbare Erkenntnisse, was diesen bei der Verhandlung nicht gerade glücklich stimmte. Man sei von den Jugendlichen gerufen worden, dass dieser junge Mann der mögliche Täter sei, den Vorfall selbst hatte aber keiner wahrgenommen, da sich dieser im Inneren der Halle abgespielt hatte.

Das Opfer als auch seine beiden Begleiter schilderten den Vorfall hingegen weitgehend ähnlich: Man sei durch das Gedränge in der Halle gegangen. Einer von ihnen hätte dabei unabsichtlich den Angeklagten berührt und dieser sei sofort aggressiv geworden und hätte dem Opfer, einen jungen Mann aus dem Raum St. Pölten, mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Ein zahnärztliches Gutachten spricht von Absplitterungen an den Schneidezähnen. „Ich wurde auch im Bereich der Oberlippe verletzt, sodass ich blutete“, schilderte das Opfer, auch, dass er den Angreifer persönlich nicht kannte. Er sei durch die Wucht des Schlags in die Knie und weiter zu Boden gegangen. Das bestätigen seine Begleiter. Alle identifizierten den Angeklagten auch vor Gericht als Täter. Am Fest hätte er einen markanten hellblauen Pullover getragen. Das unterstrich ein Foto vom Fest, das vor Gericht gezeigt wurde.

Ein in St. Pölten derzeit „sehr bekannter Pullover“

Der Angeklagte erwidertedaraufhin, dass dieser Pullover ein „derzeit in St. Pölten sehr bekannter Pullover sei und viele über einen solchen verfügen würden“. Dazu stellte er noch fest: „Ich weiß nicht, ob eine Verwechslung vorliegt oder ob die angesoffen waren. Und: „Ich habe wirklich nichts gemacht“, verteidigte er sich selbst. Doch das Gericht sah dies anders. „Die Aussagen des Opfers und seiner Begleiter waren sehr glaubwürdig“, betonte der Richter. Die Angaben der Begleiter des Angeklagten vor Gericht wertete er hingegen als „Freundschaftsaussagen“.

Der St. Pöltner erhielt 940 Euro Geldstrafe und sechs Monate bedingt bei drei Jahren Probezeit. Außerdem ordnete der Richter erneut Bewährungshilfe an und verlängerte eine bereits vorhandene Probezeit auf fünf Jahre. Hier hatte der Mann bereits eine Vorstrafe wegen pornographischer Darstellung Minderjähriger. Außerdem muss er dem Opfer 300 Euro zahlen. Abschließend mahnte der Richter noch den Angeklagten: „Das ist ihre letzte Chance, beim nächsten Mal gibt es sicher eine Haftstrafe!“