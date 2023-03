Streit um Oldtimer

Ein Unternehmer aus Hainfeld musste nun schon zum zweiten Mal vor das Landesgericht St. Pölten treten. Der Mann soll den Kaufvertrag eines Oldtimers gefälscht, seinem Geschäftspartner 1.500 Euro enthalten und ihm gedroht haben. Vor Gericht stritt der 29-Jährige jedoch alle Anschuldigungen ab. Laut Angeklagten handelte es sich um „Missverständnisse“. Der Polizei soll der 29-Jährige eine Kaufurkunde vorgelegt haben, die allerdings gefälscht sein soll. Nachdem der erste Verhandlungstermin aufgrund von nicht erschienenen Zeugen vertagt wurde, musste nun aus dem gleichen Grund wieder ein neuer Termin gesucht werden.

Die Drohung passierte auf einer Liegenschaft des Opfers im Waldviertel. Angeblich wollte der Angeklagte 15.000 Euro von dem 72-Jährigen, um eine Verwaltungsstrafe zu zahlen. Der 29-Jährige soll im Streit zum 72-Jährigen gesagt haben, dass er alle seine Autos verkaufen werde. Am zweiten Verhandlungstermin sagte die Frau des Opfers aus, dass sie ihm schon 2020 verboten hatte, mit dem Angeklagten Geschäfte einzugehen. Als Grund nannte sie sein aggressives Verhalten.

Zwei weitere Zeugen sagten am zweiten Verhandlungstermin aus. Ein Freund des Opfers behauptete, mit dem Pensionisten an dem umstrittenen Wagen gearbeitet zu haben. Er gab an, dass er dies nicht gemacht hätte, wenn das Auto nicht dem Opfer gehört hätte. Ein weiterer Geschäftspartner des Opfers sagte jedoch für den Angeklagten aus. Auch er hätte Probleme mit dem Opfer gehabt, was Besitzverhältnisse von Oldtimern anging. Das Opfer und seine Frau sollen schon versucht haben, seine Autos ohne seine Einwilligung zu verkaufen. Deswegen könne er sich gut vorstellen, dass der Mercedes wirklich dem Angeklagten gehört.

Weil wieder zwei Zeugen nicht erschienen waren, wurde die Verhandlung ein weiteres Mal vertagt. Außerdem wurde ein graphologisches Gutachten des Kaufvertrages des Mercedes angefordert. Das Opfer behauptete nämlich, seine Unterschrift am Vertrag sei gefälscht.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.