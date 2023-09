Traisner wollte Freund auf „Pfeil aufhängen“

Ein 20-Jähriger aus Traisen musste am Dienstag wegen gefährlicher Drohung vor das Landesgericht St. Pölten treten. Er soll einem 18-Jährigen damit gedroht haben, ihn auf einem Pfeil aufzuhängen. Zeugen sprachen auch von einer Drohung mit dem Tod. Der junge Mann bekannte sich nicht schuldig.

Im Juni soll es zwischen dem Angeklagten und seinem Freund zu einem Streit gekommen sein. Als Grund dafür nannte der 20-Jährige einen Autounfall, an dem beide beteiligt waren. Der Angeklagte war Fahrer, sein Freund Beifahrer. So behauptete der 20-Jährige, dass der andere danach Gerüchte über seinen Fahrstil an der Berufsschule verbreitete.

Verhandlung endete glimpflich für den Angeklagten

Bei einer Aussprache an der Berufsschule kam es dann zu einer Auseinandersetzung. Während der Angeklagte behauptete, sein Gegenüber wäre ihm sofort sehr aggressiv begegnet, gab das Opfer an, der 20-Jährige hätte ihn beschimpft und ihm letztendlich gedroht. Andere Schüler konnten die Drohung teilweise bestätigen, andere hatten von der Auseinandersetzung gar nichts mitbekommen.

Richterin Wais-Pfeffer entschied, dass es zwar definitiv einen Streit zwischen den beiden jungen Männern gegeben hatte, allerdings hielt sie die Aussage des Angeklagten für eine milieubedingte Unmutsäußerung und strafrechtlich nicht relevant. Damit sprach sie den 20-Jährigen frei. Das Urteil ist rechtskräftig.