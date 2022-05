Lilienfelder Rauferei endete mit Freispruch

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Zuerst im März, dann im April und am letzten Donnerstag erneut beschäftigte eine Rangelei unter Arbeitskollegen das St. Pöltner Landesgericht. Der Vorwurf: gegenseitig schwere Körperverletzung.

Zum wilden Streit kam es bereits Ende Juli des Vorjahres. Ein Staplerfahrer hatte in einer Lilienfelder Firma einen Disput mit einem jungen Mitarbeiter. Beide Streithähne blieben bei ihrer bisherigen Geschichte, sie seien sich keiner Schuld bewusst.

Ein weiterer junger Arbeitskollege, der zu diesem Zeitpunkt über eine Leasingfirma hier beschäftigt war, war wieder als Zeuge geladen. Der letzten Ladung war er nicht nachgekommen, sein Fernbleiben meldete er auch nicht dem Gericht. Dafür kassierte er nun 300 Euro Ordnungsstrafe.

Nun berichtete der Mann, dass der Staplerfahrer an besagtem Tag schon ihm gegenüber einen „unguten Ton“ an den Tag gelegt hätte. Ähnlich hätte er sich seinem Kollegen gegenüber verhalten. Beim Öffnen der Staplertüre sei diese gegen die Nase des Kollegen gedonnert, in Folge hätte sich eine Rangelei entwickelt.

Wer aber wen wann genau attackiert hätte, daran könne er sich nicht mehr erinnern. Mit den Worten „Hör‘ doch auf, das bringt nix“ soll er seinen jungen Kollegen angehalten haben, den Streit zu beenden. Neue Erkenntnisse brachte die Zeugenaussage aber nicht. Weiters stand Aussage gegen Aussage.

Beide Verteidiger forderten jeweils einen Freispruch. Im Beweisverfahren ging jedoch für den Richter die Aggression vermehrt vom Staplerfahrer aus. Beide Männer wurden aber letztlich freigesprochen.

Für allfällige Schmerzensgeldforderungen verwies der Richter auf den Zivilweg. Das Urteil ist rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.