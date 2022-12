St. Veiter Saftdieb erhält Fußfessel

Er hat eine Reihe an Vorstrafen aufzuweisen, darunter Urkundenfälschung, Diebstahl und im Stich lassen eines V erletzten. Bislang kam er immer glimpflich davon. Eine Lehre war ihm das jedoch nicht.

Am Donnerstag fand sich der 21-jährige Wilhelmsburger wieder vor dem Richter. Erneut musste er sich wegen zwei Delikten – wegen Fälschung der Begutachtungsplakette seines Pkw und wegen Diebstahls im Selbstbedienungsladen „die Speis“ – verantworten. Zum ersten Punkt bekannte er sich teilweise schuldig.

Videoüberwachung zeigte verbotenes Treiben klar

Den Pkw hatte er von einem Bekannten erworben. Dieser hätte ihm das Pickerl gemacht. Es sei ihm klar gewesen, dass die Plakette nicht ordnungsgemäß war, gemerkt haben will er es aber nicht gleich. Der Richter meint, es falle schwer, ihm dies zu glauben.

„So quasi nix bezahlt“ habe er in der „Speis“. Dort kann man mit Bankomatkarte oder bar zahlen oder auch, wenn das Geld nicht ausreicht, in einem Buch eintragen, was man nimmt und später begleichen. Er täuschte den Bezahlvorgang für zwei Saftflaschen jedoch vor, indem er die Ware scannte und zwei dort liegen gebliebene Rechnungsbons statt des Bargelds in das dort aufgestellte Körberl warf.

Warum er das gemacht hat, will der Richter wissen. „Weiß ich nicht mehr“, so die nüchterne Antwort. Die Videoüberwachung zeigte sein verbotenes Treiben klar. Für seine Vergehen erntete der junge Mann zehn Monate, sieben davon bedingt und für die restlichen drei darf er einen Antrag auf Fußfessel stellen, da er eine neue Arbeit gefunden hat.

