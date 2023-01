Strafzettel-Geld in eigene Tasche gesteckt: Neun Monate für Polizist

Jener Polizist, der über einen Zeitraum von über zweieinhalb Jahren im Bezirk Lilienfeld Organmandate eingehoben, das Geld aber nicht ordnungsgemäß abgeführt hat, musste sich heute, Donnerstag, am Landesgericht St. Pölten verantworten – wegen Missbrauch der Amtsgewalt und wegen Diebstahls.

Nach knapp über einer Stunde war das Urteil durch das Schöffengericht gefällt. Der 27-Jährige aus dem Bezirk Lilienfeld fasste neun Monate bedingt mit einer Probezeit auf drei Jahre aus. Er bekannte sich voll inhaltlich schuldig. Das Urteil ist rechtskräftig.

65.000 Euro Schulden mit Spielsucht angehäuft

Sein Motiv war Spielsucht. Er hatte dadurch 65.000 Euro Schulden angehäuft. Immer wieder beteuerte er vor Gericht, dass es ihm leid täte, was er getan hätte. Er gab zu, im Rahmen seines Dienstes Kfz-Lenker, die am Steuer mit dem Handy telefoniert oder daran rumhantiert hätten, angehalten und bestraft zu haben. Den Durchschlag des Organmandats hätte er den Betroffenen überreicht, das Originalblatt und das Geld aber einbehalten. Über das Abrechnungssystem der Polizei fielen dann die Unstimmigkeiten auf.

Die Strafzettelblöcke hatte er auf der Dienststelle Kollegen entwendet. „Es wurde fließend immer mehr. Ich habe am Anfang nicht nicht mitgekriegt, dass es ein Problem ist“, erklärte er seine steigende Spielsucht. Sportwetten online als auch im Wettbüro seien zur Sucht geworden. Die Wetteinsätze seien unterschiedlicher Höhe gewesen. Dies hätte ihn dazu veranlasst, das Geld der Organmandate einzubehalten. Heute sei ihm klar, dass es falsch war, so agiert zu haben. Der Druck, vor allem der finanzielle, sei immer größer geworden aufgrund der steigenden Schulden. Ob er erwischt würde, hätte er sich aufgrund seiner Spielsucht keine Gedanken gemacht.

134 solcher Taten konnten ihm nachgewiesen werden. Den durch den Amtsmissbrauch entstandenen Schaden von 5.500 Euro beglich er direkt am Gericht während der Verhandlung. Auch gab er zu, zwei Mal in die Handkassa der Polizei Lilienfeld gegriffen zu haben, das eine Mal daraus 160, das andere Mal 50 Euro unerlaubt genommen zu haben. Dieses Geld hatte der junge Beamte, der auch die dienstführenden Ausbildung gemacht hat, bereits vor der Verhandlung zurückgezahlt. Zur Behandlung seiner Spielsucht war er bereits in sechswöchiger stationärer Therapie in der psychiatrischen Abteilung des Landesklinikum Mauer-Öhling.

„Ich fühle mich sehr angespannt, bin aber erleichtert, dass es rausgekommen ist.“Der Angeklagte vor Gericht

Das medizinische Gutachten spricht von „pathologischem Grübeln, Existenzängsten und depressiven Verstimmungen des Patienten, vor allem am Abend.“ Der Patient zeigte sich aber in der Therapie „offen, motiviert und konstruktiv.“ Der Aufenthalt im Spital wurde für den Mann als sehr positiv bewertet.

Vor Gericht gab sich der junge Mann bedrückt. „Ich fühle mich sehr angespannt, bin aber erleichtert, dass es rausgekommen ist“, betonte er vor der Richterin, auch wenn er sich bewusst sei, „dass es nicht so weit hätte kommen sollen.“

Sein Verteidiger betonte bereits im Eingangsplädoyer die „große Verzweiflung“ seines Mandanten. Bis 2019 hätte dieser absolut korrekt gehandelt, aus dem gelegentlichem Spielen sei eben eine Sucht geworden, für die er sogar einen Kredit aufnahm, um diese zu finanzieren. Das Verhalten sei als „absolute Krankheit“ zu werten, meinte dieser.

Sich vor Gericht nun dafür zu verantworten zu müssen, sei für den Mandanten, betonte der Verteidiger, „immens belastend, zumal er im Gerichtssaal sämtlicher seiner Kollegen vorfände und diese ihm vor dem Saal nicht einmal begrüßt hätten.“ Sein Mandant sei voll geständig. Daher bat er um ein für ihn angemessenes Urteil in Form einer Diversion.

Rückkehr in Dienst: Bundesdisziplinarbehörde muss entscheiden

Die Staatanwältin sah dies anders und forderte eine Strafe, schon aufgrund der generalpräventiven Wirkung. Ein Polizist hätte immerhin eine Vorbildwirkung.

Die Schöffen empfanden dies schließlich genauso und entschieden sich für die neunmonatige, bedingte Strafe. Mildernd auf das Urteil, erklärte die Richterin, hätte sich „die bisherige Unbescholtenheit des Mannes und das Geständnis ausgewirkt, erschwerend hingegen der lange Tatzeitraum der Vorfälle im Zeitraum von Jänner 2020 bis Mitte August 2022.“

In der dreijährigen Probezeit der bedingten Strafe darf sich der Mann nichts mehr zu Schulden kommen lassen, sonst wird eine Haftstrafe fällig. Auch die Prozesskosten muss er tragen. Die bereits begonnene Psychotherapie muss der Mann fortsetzen und darüber laufend dem Gericht Beschied geben.

Da der Strafrahmen relativ gering ausgefallen ist, muss nun die Bundesdisziplinarbehörde entscheiden, ob der Mann wieder den Exekutivdienst antreten darf. Er wurde ja nach Bekanntwerden der Vorfälle vom Bezirkspolizeikommando Lilienfeld in Abstimmung mit der Landespolizeidirektion vorläufig suspendiert, die NÖN berichtete:

Es sei dann, bestätigt Landespolizeidirektor Franz Popp auf NÖN-Anfrage, nach der Urteilsfindung der Bundesdisziplinarbehörde ein „Verweis, eine Geldbuße oder eine Entlassung möglich“. Sollte der Mann nicht dauerhaft suspendiert werden, müsste dann über die weitere Verwendung des Beamten entschieden werden.

