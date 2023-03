„Felsliebe“: Neuer Treffpunkt für Kletter-Fans in Lilienfeld

Seine Leidenschaft, den Klettersport, macht Andreas Podlesnic mit seinem neuen Geschäft „Felsliebe“ zum Beruf. Der begeisterte Kletterer verwandelte den Schauraum seiner ehemaligen Kunstschmiede in ein Geschäft für Berg- und Kletterausrüstung. Zuvor war er als Verkaufsleiter und Key Account Manager eines international tätigen Haushaltswarenvertreibers tätig. Das neue Geschäft betreibt Podlesnic nun selbstständig und als Einzelunternehmer. „Ich bringe bereits Erfahrung aus dem Handel mit. Und ich war auch schon mit der Kunstschmiede selbstständig . Deswegen ist es gar kein so großer Schritt in die Selbstständigkeit“, sagt Podlesnic.

Großes Angebot

Was das Angebot betrifft, bekomme man „alles, was man als Kletterer so braucht“. Die Auswahl sei groß - laut dem Unternehmer vielleicht sogar niederösterreichweit die größte an Kletterbedarf. Bei „Felsliebe“ gibt es Ausrüstung zum Bouldern, Hallenklettern, Alpinklettern und mehr. Zum Probieren der Kletterschuhe gibt es im Geschäft eine kleine Boulderwand und eine Vorrichtung zum Probesitzen der Klettergurte. Podlesnic gibt selber auch Kletterkurse. „Deswegen kann ich meine Kundinnen und Kunden sehr gut beraten“, so der Neo-Unternehmer.

Aus der Bevölkerung habe er bereits einiges an positivem Feedback bekommen. „Die Leute sind mega glücklich, dass es wieder so ein Geschäft gibt“, erzählt Podlesnic.

Eröffnet wird am Donnerstag, 23. März. Donnerstags und freitags hat das Geschäft von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 20 Uhr geöffnet, am Samstag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr. Ob er mit dem neuen Geschäft überhaupt noch Zeit hat, seiner Leidenschaft, dem Klettern, ausgiebig nachzugehen? „Natürlich“, sagt Podlesnic, denn: „Unter der Woche ist es sowieso am besten zum Klettern, da ist weniger los am Berg.“

