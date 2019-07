Geselligkeit war am Dorfplatz angesagt .

Die ORF-NÖ-Sommertour machte Station mit ihrem Team aus Fernsehen und Radio am letzten Freitag in Mitterbach. Das bunte Rahmenprogramm am Dorfplatz vor der Alten Gerberei und dem Teich bot Unterhaltsames für die Besucher jeder Generation – vom Rundgang mit Alpakas bis zum „Holzsappeln“.