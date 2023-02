Pächter für Lilienfelder Tankstellenshop in Aussicht

Seit Herbst des Vorjahres ist der kleine Shop bei der Direct Tankstelle an der B-20-Kreuzung in Lilienfeld ungenutzt, da sich die Bäckerei Hink von diesem Standort zurückgezogen hat. Die Automatentankstelle indes ist weiterhin in Betrieb.

Das Grundstück steht im Besitz des Stifts Lilienfeld. „Tankstelle und Verkaufsfläche haben wir an die Firma Direct verpachtet. Direct ist für die Vermietung der Verkaufsfläche zuständig. Wir haben bereits Interessenten für eine Anmietung der Verkaufsfläche an Direct weitervermittelt“, informiert Michael Renz vom Stift Lilienfeld und betont: „Wir sind sehr daran interessiert, dass es bald eine neue Nutzung gibt.“

Die Lage der Räumlichkeiten sei jedenfalls ideal, direkt an der B 20 liegend, mit Zu- und Ausfahrt. Bei der EnergieDirect Austria GmbH bestätigt eine Mitarbeiterin, „dass bereits Gespräche mit möglichen Nachpächtern laufen.“ Eine Entscheidung soll bald fallen, denn auch bei Direct sei man sehr erpicht darauf, den Kunden wieder diesen zusätzlichen Service anzubieten, sei es nun ein kleines Geschäft oder Lokal.

