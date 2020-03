privat So war das Rad von Martin Müller am Flughafen in Marseille verpackt.

„Ich hatte echt Zweifel, ob ich es noch nach Hause schaffe“, schildert Martin Müller. Der Weltenbummler, der seit Sommer des Vorjahres mit dem Fahrrad rund um den Globus unterwegs war, musste sein Abenteuer abbrechen, hat es aber gesund zurück in die Bezirkshauptstadt geschafft.

Lilienfeld Finale für Martin Müllers Weltreise mit dem Rad

Bis zuletzt war er fest entschlossen, von seiner letzten Station Madrid bis nach Hause zu radeln. „Meine Bekannten und Verwandten in Österreich flehten mich an, sofort nach Hause zu kommen, da ich sonst vielleicht im Ausland festsitzen könnte“, erzählt Müller. Der Lilienfelder überquerte dennoch am Drahtesel die Pyrenäen und erreichte die Stadt Nîmes in Frankreich, von der aus er ins Rhonetal radeln wollte. „Als mir die ersten Gastgeber wegen der Krisensituation absagten und mir am Bahnhof in Nîmes gesagt wurde, dass bald alle Grenzen gesperrt werden, musste ich blitzartig handeln“, schildert Müller die prekäre Situation.

Lilienfeld Martin Müller: „Bin schon 15.000 Kilometer geradelt“

Statt nach Avignon fuhr der Lilienfelder nach Marseilles und buchte einen Flug über Barcelona nach Wien. Letztlich ging alles gut, Müller landete wohlbehalten in Österreich, wo ihn Spar-Kaufmann Walter Binder abholte. „Ich konnte mich noch in seinem Geschäft mit Lebensmitteln eindecken“, freut sich Müller.