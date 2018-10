27 der 48 Schulen erhielten für das bereits vierte Projektjahr die Plakette in Gold überreicht. Darunter waren 6 Schulen aus dem Bezirk Lilienfeld, konkret die Volksschulen Annaberg, Lilienfeld, Mitterbach, Ramsau, Rohrbach und Türnitz.

NÖ Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Bildungsdirektor Mag. Johann Heuras sowie NÖGKK-Direktor Günter Steindl überreichten die Auszeichnungen und zeigten sich begeistert von der wachsenden Bereitschaft heimischer Schulen, Gesundheitsförderung und Prävention in den Lehrbetrieb und den Alltag der Klassen zu integrieren.

Direktor Steindl zog eine positive Bilanz der bisherigen Jahre: „Es ist eine wichtige Arbeit, die die NÖGKK für Niederösterreichs Schulen hier leistet. Das Interesse am NÖGKK-Programm steigt und steigt, denn die positiven Effekte auf Kinder, Jugendliche und das Lehrpersonal haben sich herumgesprochen: Auswertungen aus Umfragen unter den Projektverantwortlichen haben gezeigt, dass eine Teilnahme an dem Projekt den Gesundheitszustand der Schülerinnen und Schüler fördert. Mit besserer Gesundheit steigen dann auch Motivation und Leistungsfähigkeit. Die Lern- und Arbeitsbedingungen in den Klassen verbessern sich, genauso wie die Lernerfolge“, so Steindl.

„Mit der Teilnahme am ‚Netzwerk Gesunde Schulen der NÖGKK‘ beginnt für jede Schule die Wandlung von der Bildungsstätte hin zu einer Quelle der Gesundheit. Jede Klasse, die mitmacht, hat bereits gewonnen!“, bringt es Günter Steindl auf den Punkt.