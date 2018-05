Ein wichtiger Pfeiler der medizinischen Versorgung im Mariazeller Land ist das Gesundheitszentrum (GZ) Mariazell. Als Pilotprojekt im Oktober 2016 gestartet, erfolgte aufgrund der steigenden Patientenzahlen die Ausweitung der Öffnungszeiten von sechs auf sieben Tage in der Woche, die Einführung von Sprechstunden in Gußwerk sowie die Installierung einer Filialapotheke (die NÖN berichtete).

Jetzt steht ein weiterer Schritt in die Zukunft bevor. Vertreter der steirischen Gebietskrankenkasse (GKK), der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGES) und des Gesundheitsfonds Steiermark sicherten der Initiative ihre Unterstützung zu. Der Weiterbestand sei auch nach dem Ablauf des derzeitigen Vertrages 2019 beabsichtigt, in den Planungen für die Jahre ab 2020 hätte das GZ Mariazell einen fixen Platz. „Das Provisorium soll einem Definitivum weichen“, sagt zu dem „Bekenntnis“ der ärztliche GZ-Leiter Patrick Killmaier, welcher ebenfalls Bezirksstellenleiter des Rotes Kreuzes Traisental und Oberarzt am Landesklinikum Lilienfeld ist.

Stetige Erweiterung bei den Basis-Angeboten

Zum ersten Mal die Mariazeller Einrichtung am Standort des ehemaligen Landeskrankenhauses in St. Sebastian besichtigt, hat der Obmann der GKK Steiermark, Josef Harb. Das steiermarkweit derzeit einzigartige Gesundheitszentrum verfüge über ein äußerst breit gefächertes, qualitätsvolles medizinisches Angebot, lautete der Tenor. „Der Besuch war ein klares Symbol“, kommentiert Patrick Killmaier.

Positive Aspekte in seiner Zwischenbilanz sind die Verringerung der Wartezeiten durch eine Ärzte-Doppelbesetzung aus dem mittlerweile sechsköpfigen Kernteam, die Wochenöffnung sowie die Betreibung der Ordination in Gußwerk. Von Vorteil wäre genauso die Möglichkeit der elektronischen Krankmeldung, schildert Killmaier.

Bezüglich Behandlungen konnte nunmehr im Bereich Prävention mit dem Lilienfelder Spitalsarzt Milan Kudelka die notwendige Basis-Versorgung vor Ort abgedeckt werden. „Kudelka führt ein- bis zweimal im Monat Endoskopien durch“, informiert der GZ-Leiter. Gut angenommen werden außerdem Physiotherapie, Orthopädie und Kassen-Kinderarzt. Weiterhin privat bezahlt muss beim Gynäkologen werden. Hier werde nach einer Lösung gesucht, weiß Killmaier.