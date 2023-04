ÖVP Hainfeld organisiert Gewinnspiel

Die lokale Wirtschaft fördern, das ist Ziel des Gewinnspiels der ÖVP Hainfeld. Bis zum 29. April hat jeder, der in Hainfeld einkauft und die Teilnahmekarte ausfüllt, die Chance glücklicher Gewinner zu sein.

Stadtrat Christian Köberl informiert: „Wir wollen mithelfen - die Wirtschaft in Hainfeld zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern, kauf regional so soll die Botschaft lauten, wie schon im letzten Jahr, wo sich neun Gewinner freuen durften“. Deshalb hat sich die VP Hainfeld dieses Jahr wieder entschieden, dieses Gewinnspiel im April durchzuführen, um die Hainfelder Wirtschaft zu unterstützen.

Die Ziehung des glücklichen Gewinners des Frühjahrs- Gewinnspiels erfolgt Anfang Mai 2023. Die Gewinner erhalten Hainfeld-Münzen zum Einkaufen.

Die Teilnahmekarten für das Gewinnspiel liegen bei allen Wir-Hainfelder-Mitgliedsbetrieben auf. Eine Teilnahme geht schnell und einfach: Die Teilnahmekarte wird ausgefüllt und anschließend in den Postkasten beim Parteilokal, in der Hauptstraße 11a, geworfen. Wer diese kleinen Schritte durchführt, nimmt automatisch am Gewinnspiel teil.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.