Personalflaute erzwingt reduzierte Öffnungszeit bei Traditionsgasthof

In aller Munde ist die fehlende Verfügbarkeit von Fachpersonal speziell in der Gastronomie. Sie zwingt nun auch den Traditions- und Familienbetrieb Gasthof Engl-Zöchling in Rainfeld zu weitreichenden Änderungen des Arbeitskonzeptes.

Seit einem Jahr sorgt die Familie, gemeinsam mit dem Kernteam, bereits selbst für die tägliche Reinigung des Lokals und sämtliche regelmäßig erforderlichen Putzarbeiten. Denn trotz vieler Inserate war bis dato keine Reinigungskraft zu bekommen.

Zu allem Überdruss verlagert nun eine Mitarbeiterin ihren Lebensmittelpunkt geografisch und schafft dauerhaft die weite Anfahrt zur Arbeit nicht. Eine weitere Kraft sieht sich aus gesundheitlichen Gründen gezwungen, ihre Arbeit niederzulegen.

„Sämtliche Versuche einer Nachbesetzung schlugen nicht nur aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit von Fachpersonal, sondern auch aufgrund einer massiven Unwilligkeit zu Wochenend- und Nachtarbeit bis jetzt fehl“, bedauert die Familie.

Es gebe also keine andere Möglichkeit, als sich mit einem reduzierten Team auf reduzierte Öffnungszeiten zu beschränken. Diese treten ab Montag, 21. März, in Kraft.

„Die Änderung eines Ruhetages von Mittwoch auf Samstag soll unseren Gästen während der Woche eine weitere Möglichkeit zu einem bequemen Mittagsmahl bieten. Die späteren Sperrstunden am Montag und Freitag, bis jeweils 22 Uhr, sollen unseren langjährigen Kartenrunden sowie den Freitagabend-Stammgästen weiterhin ihre Zerstreuung und Entspannung ermöglichen“, präzisiert Juniorchef Leopold Zöchling.

Er betont: „Wir haben uns bemüht, den Gewohnheiten all unserer Gäste so gut wie möglich gerecht zu werden.“

Man bedauere diesen unvermeidbaren Schritt, vertraue jedoch auf die treuen Gäste und garantiere mit dieser Umstellung weiterhin „das gewohnt hohe Maß an Qualität bei den Speisen und im Service“, so der Tenor der Familie.

Der Gasthof sei gut besucht, in die Zukunft blicken die Unternehmer optimistisch: „Wir sind trotz aller Engpässe dankbar, dass es uns mit Gastfreundschaft und Qualität über all die Jahrzehnte gelungen ist, die Beliebtheit unseres Betriebes aufrecht zu erhalten.“

