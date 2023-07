Gerhard Bauer Gmbh insolvent

Die Gerhard Bauer GmbH ist insolvent. Das bestätigt Brigitte Dostal vom Kreditschutzverband (KSV) 1870. „Die Insolvenz wurde über Gläubigerantrag eröffnet“, informiert sie. Detaillierte Infos lagen ihr am Freitagnachmittag noch nicht vor. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens war am Donnerstag. Die Anmeldefrist für Gläubiger läuft bis zum 8. August.

„Die Insolvenz betrifft nur eine Firma. Wir haben eine Zahlung übersehen.“ Gerhard Bauer, Unternehmer aus Traisen

Der Traisner Oktoberfestmacher und Eventstadl-Betreiber möchte aufgrund der Gerüchte und Mutmaßungen, die derzeit im Bezirk, auch via soziale Medien laufen, klarstellen: „Die Insolvenz betrifft nur eine Firma. Wir haben eine Zahlung übersehen.“ Der Betrieb laufe aktuell unverändert weiter, auch das Original Traisner Oktoberfest soll in gewohnter Weise über die Bühne gehen.

Wir haben das Event aufgrund der Unwetterwarnung abgesagt. Und wie man gerade sieht, lagen wir absolut richtig. Gerhard Bauer zur Absage des Schlager-Open-Air in Hainfeld

Bauer hat Mitte der Woche spontan das geplante Schlager-Open-Air am Hainfelder Sportplatz abgesagt. Auch wenn es so manche Leute in Frage stellten: „Wir haben das Event aufgrund der Unwetterwarnung abgesagt. Und wie man gerade sieht, lagen wir absolut richtig“, schildert Bauer am Freitagnachmittag, als bereits ein heftiges Gewitter über den Bezirk zog. „Die Absage hat daher absolut nichts mit der Insolvenz zu tun“, unterstreicht er dazu. Die Tickets würden rückvergütet oder wer möchte, kann mit diesen am 4. Oktober das Original Traisner Oktoberfest besuchen. Denn da kommen Hansi Hinterseer und und Semino Rossi. „Mit den Seern haben wir noch keinen Ersatztermin gefunden“, informiert Bauer.

Und was sagt die Gemeinde Traisen zur Insolvenz des Oktoberfestchefs? „Wir werden unsere Forderungen anmelden. Die vertraglichen Angelegenheiten werden erst geprüft“, so Vizebürgermeisterin Monika Feichtinger auf NÖN-Anfrage.