Nachhaltiges Bauen in Lilienfeld

Die WETgruppe | WET errichtet mit Mitteln der NÖ Wohnbauförderung in der Jungherrntalstraße 8 ein Wohnheim, bestehend aus zwölf Wohneinheiten, die in Miete vergeben werden.

Die Gleichenfeier fand am Freitag im Beisein von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, statt. „Die angebotenen Wohnungen sollen gerade für junge Menschen attraktiv sein und in Miete vergeben werden“, berichtet dazu Bürgermeister Manuel Aichberger. Er weiß: „Ohne die Unterstützung des Landes wäre ein solches Projekt in dieser Qualität und zu den gegebenen Mietkonditionen kaum umsetzbar.“ Die Einheiten sind so konzipiert, dass sie den unterschiedlichen Bedürfnissen der Bewohner entsprechen. „Der dreigeschossige Baukörper wird in starker Hanglage errichtet und ermöglicht durch das Einschneiden in den Hang eine optimale Ausnutzung der Liegenschaft“, weiß er.

Bauträger setzt auf Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung

Für die optimale Raumtemperatur in den Wohnungen, mit einer ungefähren Wohnnutzfläche zwischen rund 54 bis 57 Quadratmetern sorgt eine Fußbodenheizung. Alle Wohneinheiten verfügen über großzügige Freiflächen wie Garten mit Terrasse, Balkon oder Loggia. Das Wohnheim wird nach modernen ökologischen Standards in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung errichtet. Aus der Überzeugung, dass Klima- und Umweltschutz nicht nur in Blick auf die Zukunft, sondern auch für die heutige Lebensqualität unzählige Vorteile bringen, will die WETgruppe mit gutem Beispiel vorangehen und ökologisches Bauen zur Selbstverständlichkeit werden lassen. Gezielte Maßnahmen in den Bereichen nachhaltiges Bauen & Bewirtschaften, Energie und Mobilität zeichnen die Objekte der WETgruppe aus. Motto: Wer langfristig plant, muss nachhaltig denken.

Rund 1.100 Wohneinheiten befinden sich bei der WETgruppe pro Jahr in Bau und Sanierung. Als größter gemeinnütziger Bauträger des Landes engagiert sich die WETgruppe dafür, leistbares Wohnen für alle zu ermöglichen. Ob in der Zuzugsregion rund um Wien oder in entlegenen ländlichen Regionen: Dank jahrelanger Erfahrung, enger Zusammenarbeit mit Land und Gemeinden und dem nötigen Verständnis für die Wünsche der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner schafft die WETgruppe maßgeschneiderte Wohnlösungen nach dem Prinzip der Gemeinnützigkeit. „In Niederösterreich haben wir uns das Ziel gesetzt, dass das Wohnen für unsere Landsleute leistbar bleiben muss. Dieses Projekt in Lilienfeld hilft uns bei einem wesentlichen Ziel der blau-gelben Wohnbaustrategie, nämlich leistbaren Wohnraum für Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zu schaffen. Das Objekt entspricht den neuesten technischen und ökologischen Standards und steht exemplarisch für eine nachhaltige Bauweise im geförderten Wohnbau. Ich wünsche den Mieterinnen und Mietern viel Freude in ihren neuen vier Wänden“, betonte die neue Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bei der Gleichenfeier.

