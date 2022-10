Bei Schiffsunfall am Mattsee dabei: Lehenrotterin berichtet

Unterwegs mit einem Busunternehmen aus Sankt Pölten unternahm die Lehenrotterin Regina Pfeffer am Samstag unter dem Motto „eine Überraschungsfahrt“ Richtung Salzburg, Ziel unbekannt. Zu diesem Zeitpunkt ahnte sie noch nicht, dass der Tag ganz anders verlaufen sollte als erwartet.

Nach einem Besuch der Firma „Sonnenmoor“ wartete in Mattsee das Ausflugsschiff „Seenland“ auf die Passagiere. Doch nach 15 Minuten Fahrt ertönte plötzlich ein lauter „Rumpler“. „Niemand wusste im ersten Moment, was passiert war. Nichts war zu sehen“, schildert Pfeffer. Sie hörte mehrmals die Versuche des Kapitäns, das Schiff wieder in Bewegung zu setzen, doch vergebens. „Da wurde mir erst bewusst, dass wir irgendetwas gerammt hatten. Wasser trat am Boden des Schiffes ein.“

Regina Pfeffer kritisiert, die Crew hätte die Passagiere nicht ausreichend darüber informiert, sondern nur Schwimmwesten ausgeteilt. Einige ältere Damen hätten Angst bekommen, dass Schiff könnte sinken. „Sie sagten, sie seien Nichtschwimmer. Ich versuchte, sie zu beruhigen“, weiß Pfeffer noch.

Herman Steiner, Senior-Chef des Schifffahrtsunternehmens, betont auf Anfrage der NÖN, dass „aufgrund der geringen Wassertiefe das Schiff bereits am Grund aufsaß und somit keine Gefahr bestanden hatte.“ Der Kapitän habe ihn kontaktiert und das Unternehmen habe schnellstmöglich ein Rettungsboot geschickt. Das Boot konnte jedoch nur acht Personen gleichzeitig transportieren, weswegen die restlichen Passagiere an Board der „Seeland“ warten mussten.

„Es vergingen wieder etliche Minuten. Die Angst der noch wartenden Passagiere wurde durch mein Beruhigen weniger“, schildert Regina Pfeffer. Besorgt kontaktierte sie selber die Wasserrettung. Den Kapitän hätte dies, meint sie, „nicht interessiert“. Laut Steiner war die Situation unter Kontrolle: „Der Kapitän hat die Wasserrettung nicht kontaktiert, weil es nicht nötig war.“ Die Wasserrettung reagierte dennoch prompt. Einsatzkräfte waren in kurzer Zeit am Unglücksort. Im Zuge der polizeilichen Erhebungen stellte sich heraus: Die „Seenland“ war mit einem Stein kollidiert. BeimUnfall wurde niemand verletzt. Ein beim 75-jährigen Bootsführer durchgeführter Alkotest verlief negativ. Laut Polizei hat er die Rettungskette in Gang gesetzt. „Ich kann natürlich verstehen, dass einige Passagiere Angst hatten. Unser Eindruck war, dass die Stimmung an Board ruhig und diszipliniert war. Der Kapitän hat sich richtig verhalten“, so Steiner. Der Senior-Chef bittet, im Falle eines entstandenen Schadens mit der Surf- und Segelschule Mattsee Kontakt aufzunehmen.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.