Verfolgungsjagd nach Kalb in St. Veit

Da staunten am Freitagnachmittag die Gäste bei der Eröffnung der neuen „Greisslerei“ direkt an der B 18 in Wiesenfeld nicht schlecht, als plötzlich ein Kalb mitten auf der Fahrbahn sie passierte. Direkt hinterher im Nachmittagsverkehr ein Polizeistreifenwagen und noch einige andere Fahrzeuge.

Das Jungtier lief verschreckt Richtung Traisen, vorbei an entgegenkommenden Fahrzeugen und passierte auch Autos, die in Richtung Traisen unterwegs waren. Plötzlich beschloss es doch, die Fahrbahn zu verlassen, nach rechts ins Brunnenfeld abzubiegen und weiter zu flüchten. Das Tier lief in Panik immer weiter, durchquerte sogar die Gölsen und wurde zuletzt im Bereich Scheibmühl gesehen.

Polizei und einige Landwirte entschlossen sich dann, da Einfangversuche ihnen sinnlos erschienen, das Tier mit einem Betäubungsgewehr ruhig zu stellen. Eine Jägerin wurde verständigt. Doch vorerst musste das Kalb, das einstweilen weiter Richtung Rotheau gelaufen war, entdeckt werden. Vorerst schien es verschwunden zu sein, doch plötzlich entdeckten die Suchenden das Kalb, wie es aus einem Teil des dortigen Aubereichs hervorlugte. Mit einem gezielten Schuss konnte das Jungrind außer Gefecht gesetzt und schließlich mit einem Anhänger zu seinem Stall in Rainfeld gebracht werden.

Das Kalb war dort erst neu angekommen und, da es sich sichtlich im neuen Stall noch nicht ganz zurecht fand, plötzlich entwischt. „Wir sind sehr froh, dass kein Verkehrsteilnehmer durch das frei laufende Tier auf der Bundesstraße zu Schaden gekommen ist“, sagt ein Polizist.