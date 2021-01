Freiland: Autolenker rutschte in Graben beim Mischwerk .

Kurz nach 22 Uhr kam am Samstagabend ein Pkw-Lenker auf der schneeglatten Straße von der Fahrbahn ab und schlitterte in den Graben beim Mischwerk in der Taverne (Freiland, Gemeinde Türnitz). Die FF Freiland wurde gegen 22.23 Uhr alarmiert.