Es war sichtlich der Reiz des Verbotenen, endete jedoch in einer Straftat.

Die Polizeiinspektion Lilienfeld forschte jenen unbekannten Täter aus, der in den vergangenen Monaten immer wieder mit Lackspray und Acrylstiften diverse Verkehrszeichen, den Hochwasserschutz, die Mauer beim Freibad, ein Garagentor und diverse Hauswände beschmierte. Eine Beobachtung einer Zeugin brachte einen wichtigen Hinweis auf den Täter. Der Verdächtige wurde von der Polizei befragt und zeigte sich geständig.

Verkehrszeichen, Hauswände, Hochwasserschutzmauer besprayt

„Er gab an, dass er großen Gefallen an solchen Graffitis finde“, sagt ein Ermittler zum Motiv. 24 Tatbegehungen konnten dem 14-jährigen Lilienfelder nachgewiesen werden, eine auch am St. Pöltner Hauptbahnhof. Insgesamt richtete er einen beachtlichen Gesamtschaden von rund 6.500 Euro an. „Das ist sehr ärgerlich, denn die Kosten teilen sich auf die Allgemeinheit auf“, sagt Lilienfelds Bürgermeister Wolfgang Labenbacher. Dennoch sieht er es zumindest als kleine Entschädigung, dass sich der Jugendliche bereit erklärt hat, sich an den Reinigungs- und Streicharbeiten zu beteiligen.

Den Schaden, den er bei den ÖBB angerichtet hat, muss er jedoch selbst begleichen, da die Reinigung von einer Firma vorgenommen wird. Der Jugendliche wird wegen Sachbeschädigung angezeigt. Lob für den sachdienlichen Hinweis aus der Bevölkerung kommt auch von Lilienfelds Bezirkspolizeikommandant Michael Hochgerner. „Dieser Fall zeigt, wie wichtig es ist, wenn Bürger Zivilcourage zeigen und verdächtige Wahrnehmungen anzeigen. Das trägt oft zur raschen Klärung bei.“