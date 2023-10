Schnuppertickets für die Traisner

Auch in Traisen gibt es nun die bekannten „Schnuppertickets“. Bei diesen handelt es sich um Monats- oder Jahreskarten für öffentliche Verkehrsmittel. Diese werden den Bürgern der diversen Gemeinden zur Verfügung gestellt und können in den jeweiligen Gemeinden entliehen werden, um die Vorteile des öffentlichen Verkehrs kennenzulernen und einmal das Auto stehen zu lassen.

Im konkreten Fall verfügt die Marktgemeinde Traisen nun über zwei Tickets für die „VOR KlimaTicket MetropolRegion“. Diese sind gültig auf allen VOR-Linien in der gesamten Ostregion, die Wien, Niederösterreich und Burgenland miteinschließen.

Das Klimaticket bringt auch so einige Vorteile mit sich. Mit dem VOR KlimaTicket MetropolRegion kann etwa der Hund gratis mitfahren. Auch einen Samstag-Kinder-Mitfahrbonus gibt es. Samstags ab 12 Uhr können mit dem Ticket innerhalb von Wien die eigenen Kinder mitgenommen werden. Zu beachten ist hierbei, dass diese Regelung bei bis zu zwei Kindern bis 15 Jahren gültig ist. Auch eine gratis Fahrradmitnahme wird angeboten. Bei dieser kann in der Wiener U-Bahn und in den Zügen der ÖBB mit Fahrradsymbol zu den festgelegten Zeiten innerhalb Wiens ein Fahrrad kostenlos mitgeführt werden. Zudem stehen alle Wiener Nachtbus-Linien sowie die 24-Stunden-U-Bahn am Wochenende ohne Aufpreis zur Verfügung.

„Das Schnupperticket kann von in Traisen gemeldeten Gemeindebürgern im Gemeindeamt während der Amtsstunden tageweise entliehen werden. Zusätzlich gibt es hier online eine Reserviermöglichkeit mit Kalender.“, heißt es aus dem Gemeindeamt.