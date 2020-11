Die erste medizinische Universitätsklinik im Wiener Allgemeinen Krankenhaus ist Geschichte. Die Hainfelder Firma Hans Zöchling GmbH hat diese abgerissen.

In nur zwei Monaten wurde dieses Rückbauvorhaben in der Lazarettgasse im neunten Wiener Gemeindebezirk durchgeführt. „Die Arbeiten erfolgten auf 60.000 Kubikmetern umbautem Raum, 26.000 Tonnen Bauschutt mussten entsorgt werden“, informiert Günter Sandhacker von der Geschäftsführung. Die Klinik wurde zwischen 1909 und 1911 nach den Entwürfen des Wiener Ringstraßenarchitekten Emil von Förster errichtet. „Da das Gebäude seit 1980 nicht mehr unter Denkmalschutz stand und die Bausubstanz komplett desolat war, wurde es zum Abbruch freigegeben“, berichtet Sandhacker.

Auftraggeber war die Vamed, die auf der Liegenschaft ein neues Forschungszentrum errichten will. Nach einem öffentlichen Vergabeverfahren erhielt Zöchling als Bestbieter den Zuschlag. Die Rückbauarbeiten dauerten von April bis September 2020. „Vor allem die Durchführung in einem hochsensiblen Krankenhausareal war zu Coronazeiten die größte Herausforderung“, betont er.

Zöchling hat aber schon wieder einen Großauftrag in der Bundeshauptstadt zu erledigen, den Abbruch mehrerer Gebäude in der Oberen Donaustraße 23 bis 27 und 29 im zweiten Bezirk. „Das Projekt ist aktuell unser größtes innerstädtisches Rückbauvorhaben mit 220.000 Kubikmetern Bestandsvolumen und Gebäudehöhen von höher als 30 Metern“, berichtet Zöchling. In einem privaten Bieterverfahren erhielt auch hier die Hans Zöchling GmBH den Zuschlag. „Größte Herausforderungen bilden die kurze Rückbauzeit von einem halben Jahr, der Abtransport von mehr als 4.000 Lkw-Fuhren und die innerstädtischen Randbedingungen wie die strikte Vermeidung von Erschütterungen und Staub“, erklärt Sandhacker. Bauherr ist die UBM AG. Unter dem Namen „Leopoldquartier“ sind hier auf der ehemaligen Liegenschaft der Telekom Austria und Siemens Nixdorf Wohnungen, City-Apartments und gewerblich genutzte Flächen geplant.