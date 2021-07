„Die Landesstraße B 18 entspricht im Bereich von Rainfeld zwischen Rohrbach an der Gölsen und St. Veit an der Gölsen auf einer Länge von rund 2,5 Kilometern nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen“, heißt es seitens des Amtes der NÖ Landesregierung. Das Land NÖ investiert daher 970.000 Euro in die Sanierung der B 18, Bundesrat Karl Bader nahm am Mittwoch in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den symbolischen Baubeginn für die Fahrbahnerneuerung vor.

Für die Autofahrer relevant: Zwecks effizienter Durchführung der Arbeiten ist ab dem 12. Juli für die Dauer von zwei Wochen eine Sperre der B 18 im Bereich Kreuzung B 18/L 133 bis Kreuzung B 18/L 5197 erforderlich. Die beschilderte Umleitung wird für die Dauer der Sperre über die L 133 und L 5197 in beide Richtungen geführt. Nach Fertigstellung dieses Abschnittes soll der Bereich westlich der Kreuzung B 18/L 133 innerhalb einer Woche unter halbseitiger Sperre saniert werden.

Auf Behinderungen müssen sich die Verkehrsteilnehmer jedenfalls einstellen, denn die B 18 befahren im Umfeld der Großbaustelle durchschnittlich rund 9.000 Fahrzeuge am Tag.

Erst im Vorjahr ist die B 18 im Bereich von St. Veit auf einer Länge von rund einem Kilometer saniert worden.