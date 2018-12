Schauplatz Schule: Paul Thon, ein qualifizierter Techniker, installiert im Auftrag der Landesregierung NÖ ein Bildschirmlesegerät mit einem Kamerasystem. Mit dabei ist Lehrerin Hedwig Walzl, die sich die Bedienung dieser hochsensiblen Geräte erklären lässt.

Das sind Lernhilfen, welche die 7-jährige Andrea Staudinger dringend braucht, um dem Unterricht folgen zu können. Ihre Sehkraft ist aufgrund eines inoperablen Kopftumors sehr stark reduziert.

Fachmann Paul Thon wies Lehrerin Hedwig Walzl beim Installieren des Lehrbehelfes für Andrea ein. | Wolfschwenger

Die Diagnose hat nicht nur Andreas Familie schwer getroffen, die gesamte Bevölkerung Ramsaus nimmt Anteil am Schicksal der kleinen Andrea. Alle sind bereit, zu helfen: Adventstandln am Dorfplatz, von den Ramsauer Vereinen gestaltet, werden von ihren Erlösen spenden, Adventfenster werden vom Gasthaus zur Brücklmühle, Martina Kühberger und der Familie Radinger/Fennes zugunsten Andreas geöffnet.

Der Elternverein der Volksschule Hainfeld hat unter anderem von Kathrin Mayer aus Ramsau zur Verfügung gestellte Taschen verkauft und den Erlös dem Spendenkonto zugeführt. Der Seniorenbund Ramsau wird sich mit einer Spende beteiligen, Rolanda Wittmann hat am Golfplatz Adamstal gesammelt, die Hainfelder Firma Fischer& Kral hat sich ebenfalls beteiligt, um nur einige zu nennen. „Die Anfragen werden immer mehr“, so Bürgermeisterin Gertraud Steinacher.

Walzl: „Eine große Aufgabe für alle“

Die finanzielle Unterstützung wird dringend gebraucht, damit Andrea auch daheim lernen kann. Der schulische Sehbehelf, vom Hilfsmittelpool des Landes Niederösterreich zur Verfügung gestellt, ist nicht geeignet fürs Lernen zuhause. Der Sehbehelf für daheim, den Andrea dringend braucht, muss privat finanziert werden. Der Kostenvoranschlag für dieses Bildschirmlesesystem beträgt, laut Auskunft von Paul Thon, über achttausend Euro. Andrea wird diese Hilfsmittel für ihr ganzes Leben brauchen. Lehrerin Hedwig Walzl: „Es ist eine große Aufgabe, die wir alle zu bewältigen haben.“ Die Direktorin der Volksschule Ramsau, Herta Smetana, ergänzt: „Die Mitschüler Andreas, vor allem auch Zwillingsschwester Julia und Alexandra, die ältere Schwester, sind in den sozialen Prozess in der Schule mit eingebunden.“ Andreas Oma sagt dankbar: „Andrea will keinen Tag in der Schule versäumen, die modernen Sehgeräte helfen ihr sehr.“

Herta Smetana und Bürgermeisterin Gertraud Steinacher haben aufgrund der steigenden Spendenanfragen ein kostenfreies Konto bei der Sparkasse NÖ in Hainfeld eröffnet, welches von der Gemeinde Ramsau verwaltet wird. Wer spenden will, kann dies unter IBAN: AT74 2025 6000 0177 5923, BIC: SPSPAT21xxx tun.