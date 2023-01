Bezirk Lilienfeld merkt den Kultur-Hunger nach der Zwangspause

Dass Kulturinteressierte sparen müssen und deswegen weniger Veranstaltungen besuchen, davon spürt man im Bezirk Lilienfeld wenig. Im Gegenteil, viele Veranstalter freuen sich über reges Interesse, wie die NÖN-Rundschau ergibt.

„Ich habe das Gefühl, dass die Leute froh sind, endlich wieder zu Veranstaltungen gehen zu können“, sagt Susanne Riedler, Kulturgemeinderätin in St. Aegyd. Auswirkungen der Teuerung bemerkt Riedler jedoch im Gemeindebudget. Da vor allem die Energiepreise massiv gestiegen sind, muss nun an anderen Enden gespart werden, etwa bei der Durchführung von Kulturveranstaltungen.

Die erste Veranstaltung des Jahres, das Gesellschaftskränzchen am Samstag, war gut besucht, auch viele junge Gäste tanzten bis in die Morgenstunden. Der Aufwärtstrend bei Kulturveranstaltungen zeigt sich auch am Kabarett mit Petutschnig Hons im St. Aegyder Festsaal. Die Veranstaltung findet am 12. Februar statt, ist aber schon fast ausverkauft. Es gibt nur mehr Restkarten in der Servicestelle St. Aegyd.

Mit der gut gelungenen Abhaltung des Gesellschaftskränzchens erst am Samstag war St. Aegyds Kulturgemeinderätin Susanne Riedler hoch zufrieden. Foto: Hochreiter

Einen „Kultur-Hunger“ in der Bevölkerung bemerkt auch Ulli Schweiger , Obfrau des Mariazeller Kulturvereins „K.O.M.M“. „Das Neujahrskonzert war heuer ausgesprochen gut besucht, viel besser als im Jahr zuvor“, sagt Schweiger. Die nächste Veranstaltung des Vereins ist der erste Kindermaskenball - nach zwei Jahren Zwangspause - am 16. Februar.

Die Organistin des Stifts Lilienfeld, Karen De Pastel , berichtet von relativ stabilen Besucherzahlen in den letzten Jahren. „Vor 20 Jahren sind mehr Leute zu den Veranstaltungen gekommen. Früher sind viele Gruppen regelmäßig aus anderen Gemeinden angereist“, erinnert sich De Pastel. Einen akuten Knick hat sie aber nicht bemerkt. Dass es weniger Interessenten für die Sommerakademie gibt, liegt laut De Pastel vor allem an einem Mangel an Nächtigungsmöglichkeiten. Insgesamt ist sie mit der Situation zufrieden.

Bassbariton und Sommerakademie-Dozent Florian Pejrimovsky aus Hohenberg berichtet ebenfalls von großem Interesse an den Konzerten im Stift Lilienfeld. Pejrimovsky steht auch in Wien oft auf der Bühne, dort sei die „Corona-Delle“ noch deutlich bemerkbar.

Jedoch läuft nicht alles perfekt in der Kulturszene. Sandra Gruberbauer , Obfrau bei „Schloss Thalheim Classic“ in Kapelln, berichtet, dass die Planung von Veranstaltungen schwieriger geworden ist. „Karten werden später zum Termin hin geordert, Werbekanäle funktionieren anders als früher, der persönliche Kontakt ist umso wichtiger“, sagt die gebürtige Rohrbacherin.

Mit den aktuellen Besucherzahlen ist sie jedoch zufrieden. Gruberbauer will sich nicht von Herausforderungen für die Kulturszene einschüchtern lassen. Vielmehr habe sie das Wort „Problem“ aus ihrem Wortschatz verbannt. Kultur zu leben und sie vor allem für die Zukunft zu etablieren und zu sichern, war noch nie ein Einfaches“, sagt Gruberbauer. „Aber mit permanentem Engagement, Einsatz und Teamgeist schaffen wir es, in Thalheim ausgeglichen zu bestehen.“

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.