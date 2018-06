Der Zahn der Zeit hat am innen über 30 Jahre alten Haus 3 der Landesberufsschule genagt. Die Generalsanierung des Mädcheninternats, in dem in einem eigenen Trakt auch Skimittelschüler untergebracht sind, ist dringend nötig — und auch bereits finanziell paktiert. Die Mittelschulgemeinde Lilienfeld steuert 450.000 Euro zu den kalkulierten Gesamtkosten von 1,2 Millionen Euro bei. Den Rest trägt der gewerbliche Berufsschulrat.

Im Juli soll das Großprojekt in Angriff genommen werden, bestätigt Landesberufsschuldirektor Johann Atzinger. Er weiß: „Es ist notwendig, die Schlafräume dementsprechend zu modernisieren und dem Zeitgeist anzupassen.“

Geplant ist eine etappenweise Sanierung

„Der erste Trakt soll bis Ende Oktober, Anfang November 2018 fertig sein, der zweite Teil bis Februar, März 2019“, präzisiert Bürgermeister Wolfgang Labenbacher. Insgesamt bietet das Internat für die Mädchen der Berufsschule und die Skimittelschüler Platz für 88 Personen.

Auf den Punkt bringt die Wichtigkeit der Sanierung Martin Simader, der Direktor der Skimittelschule: „Da unsere MD Schwerpunktschule Schüler aus ganz Niederösterreich besuchen, ist das Internat ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Schule. Damit können wir nun mit großer Vorfreude allen interessierten Eltern und Volksschülern verkünden, dass wir neben der professionellen schulischen und sportlichen Ausbildung auch ein Internat anbieten können, das unseren höchsten qualitativen Erwartungen entspricht.“

Er sei den Verantwortlichen der Landesberufsschule, dem Land NÖ und vor allem den beiden Bürgermeistern Wolfgang Labenbacher und Christian Leeb sehr dankbar, dass die notwendige Sanierung jetzt durchgeführt wird, so Simader.