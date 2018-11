„Ich hab‘, was ich zum Leben brauch und einen Kindergarten hab‘ ich auch“ – mit diesem Lied begrüßten die Kinder die Gäste zur feierlichen Eröffnung des neu errichteten Kindergartens. In nur einem Jahr Bauzeit, Spatenstich war am 6. Oktober 2017, entstand auf 516 Quadratmetern Fläche unter der Federführung der Baukooperative Brand-Laaben der neue Kindergarten in Ramsau, rechnete Bürgermeisterin Gertraud Steinacher stolz vor. Am 19. Oktober wurde an einem einzigen Tag übersiedelt und mit den Kindern eingezogen. „Es war eine große Lernphase, denn ich habe noch nie ein Haus gebaut“, so die Bürgermeisterin in ihrer Eröffnungsrede. Sie bedankte sich bei den Lehrerinnen der Volksschule, die trotz des Baulärmes und der Ablenkungen durch Kräne und Lastwägen mit Geduld weiter unterrichteten, sowie bei den Firmen und Sponsoren, die zum Gelingen des Projektes beigetragen hatten.

Ausreichend Platz, Lob von Landesrätin

„Es ist ein schönes Haus geworden“, so der Tenor der Besucher, die die großzügigen Räume bewunderten. „Nach 32 Jahren endlich eigene Räume zu haben“, freute sich die Leiterin des Kindergartens, Erika Marchart. Die Kinder können endlich, ihren Bedürfnissen entsprechend, heranwachsen, sie haben Platz zum Spielen, sie können sich in die Lese- oder in die Kuschelecke zurückziehen, sie haben eine Kletterwand und auch viel Platz in einem großzügig angelegten Garten mit einem Schöpfbrunnen.

In lichtdurchfluteten Räumen würden die Eltern ihre Kinder gerne lassen und die Sprösslinge würden gerne hingehen, fand auch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister Lob für das neue Gebäude. Sie bedankte sich auch bei der Gemeinde für den Beschluss, diesen großzügigen Kindergarten zu bauen. Pfarrer Jozef Hurak, der die neuen Räume segnete, betonte: „Es ist wichtig, in der eigenen Kultur stark zu sein.“ Dazu gehöre die Erziehung der Kinder in einer guten Umgebung. Scherzhaft forderte er die jungen Familien auf, für genügend Nachwuchs zu sorgen.

Mitglieder der Trachtenkapelle Ramsau sorgten für die musikalische Umrahmung.