Beim Gemeinderat auf allen Linien abgeblitzt ist eine Wiener Firma mit dem geplanten Bau von bis zu neun Windrädern im Bereich Kieneck-Unterberg und teils in Richtung Adamstal - siehe den NÖN-Exklusivbericht dazu:

Die Mandatare sprachen sich einstimmig gegen das Großprojekt aus. Die nötige Änderung des Raumordnungsprogrammes durch den Gemeinderat zur Verwirklichung des Windparks dürfte daher nicht erfolgen.

Schon erfolgt sind hingegen zahlreiche Reaktionen auf den NÖN-Bericht.

„Wasser predigen, Wein trinken“

„Derzeit wird Strom angepriesen, wie wenn er auf Bäumen wachsen würde. Jeder soll auf Elektroauto umsteigen, aber die Stromerzeugnis vergisst jeder. Wollen diese Personen den Atomstrom? Wasser predigen, Wein trinken“, schreibt etwa NÖN-Leser Johann Muck aus Hohenberg per Mail.

Die Gegner melden sich freilich auch zu Wort. „In so einem sensiblen Bereich einen Windpark bauen zu wollen, ist hirnrissig“, so die Botschaft von Franz Berger am NÖN-Telefon.

Eine relativ eindeutige Präferenz lässt das NÖN-Online-Voting zum Thema erkennen: 46,4 Prozent der User erklärten, Wasserkraft sei für sie die bessere Alternative. 28,7 Prozent antworteten, sie seien für die Windkraft, aber der Windpark in Ramsau sollte nicht realisiert werden. 24,9 Prozent votierten für den Windräder-Bau in der Gemeinde.