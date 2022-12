Preis für St. Veits Malermeister mit Mumm

Werbung

Insgesamt 20 Unternehmensgründerinnen und Gründer aus dem Bezirk Lilienfeld haben am Gründerland NÖ Preis teilgenommen. Dieser wird von der Wirtschaftskammer und der Gründeragentur riz up durchgeführt. Bei einer Online-Abstimmung konnten die Menschen aus dem Bezirk ihre Favoriten wählen. Im Bezirk Lilienfeld ging Thomas Kaiblinger als Favorit hervor.

„Mit dem Sieg hab ich gar nicht gerechnet. Ein großes ‚Danke‘ an alle meine Kundinnen und Kunden, die für mich abgestimmt haben!“, freut sich der Malermeister. Den Schritt zur Selbstständigkeit wagte Kaiblinger im März 2022.

Seit August bildet er einen Lehrling, Denise Liebhaber, aus. Sein Wissen weiterzugeben, ist ihm wichtig. Mit Herausforderungen hat Kaiblinger gerechnet. „Man arbeitet mehr, als wenn man angestellt ist. Der Chef muss der Erste und der Letzte sein. Dafür kann man sich die Zeit aber auch selber einteilen“, sagt er.

Aktuell seien vor allem die Preisgestaltung und das Erstellen von Kostenvoranschlägen schwierig, da die Preise der Materialen stark schwanken. Anderen Jungunternehmern rät Kaiblinger, die Rolle von Werbung und Mundpropaganda nicht zu unterschätzen. „Vor allem ist es wichtig, zu halten, was man verspricht und sauber zu arbeiten“, so Kaiblinger. „Wenn man dann mit einem Auftrag fertig ist, und sieht, dass die Kunden zufrieden sind und sich freuen – das ist das Allerschönste an der Arbeit.“

