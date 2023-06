Toller Umsatz für die Voestalpine Traisen

Der Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine erzielte im Geschäftsjahr 2022/23 den höchsten Umsatz und das beste operative Ergebnis in seiner Konzerngeschichte und steigerte sich erneut nach dem Rekordjahr 2021/22. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um 22,1 Prozent von 14,9 Milliarden Euro auf 18,2 Milliarden Euro zu.

Auch für den Standort Traisen sind die erwirtschafteten Zahlen erfreulich: Der Umsatz im Geschäftsjahr 2022/2023 betrug laut Voestalpine-Pressestelle 46 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2021/22 waren es indes nur 36 Millionen Euro. Die Gießerei Traisen ist eine weltweit führende Anbieterin von qualitativ hochwertigstem Stahlguss zwischen 50 Kilogramm und 12 Tonnen. Das Unternehmen hat sich vor allem in der Entwicklung von neuen Werkstoffen wie Nickelbasislegierungen, 9-10 Chromstähle einen Namen gemacht.

Zweite 3D-Sanddruckanlage ging in Betrieb

Das Unternehmen beschäftigt in Traisen derzeit 264 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, im Geschäftsjahr zuvor waren es 245 Beschäftigte. Am Standort wurde auch mit der Inbetriebnahme einer zweiten 3D-Sanddruckanlage für Stahlguss kräftig investiert. Die Voestalpine Traisen zählt zu einem der wichtigsten Arbeitgeber für die Bürger von Traisen und Umgebung. Sie bietet auch jungen Menschen einen Lehrplatz in den verschiedensten Sparten der Metallbranche.