Kroatische Kuna für das Rote Kreuz Lilienfeld

Immer wieder passiert es, dass nach einem Auslandsurlaub Fremdwährung übrig bleibt. Nicht jeder wechselt dann das Geld zurück. Anfang des Jahres wurde in Kroation die Währung Kuna durch den Euro ersetzt. Da Kroatien zu einem der beliebtesten Urlaubsländern der Österreicherinnen und Österreicher gehört, hat das Rote Kreuz Lilienfeld- St. Aegyd eine tolle Aktion ins Leben gerufen. Und zwar wird Interessierten angeboten, ihre übrig gebliebenen Restdivisen „einfach und unkompliziert in beliebiger Höhe zu spenden, um damit laufende Projekte des Roten Kreuzes zu unterstützen“, heißt es seitens des Roten Kreuzes.

Spendenboxen für die Aktion sind bereits bei Adeg Kasses in Hohenberg, am Gemeindeamt Hohenberg, bei Spar Eisner in St. Aegyd, bei Spar Binder in Lilienfeld, bei Nah & Frisch Kögel in Kernhof, bei Nah & Frisch Walsberger in Annaberg sowie bei der Sparkasse Lilienfeld aufgestellt. Neben Euro und Schilling kann die Währung Kuna nun ebenfalls dort eingeworfen werden. Die Kuna und andere Fremdwährungen können des Weiteren auch bei sämtlichen Veranstaltungen des Roten Kreuzes gespendet werden. Das nächste Event dafür ist das Benefizkonzert am 22. April von „On the ROXX“ in Hohenberg.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.