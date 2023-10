Für Krebsforschung: Über 100 Teilnehmer bei Benefizlauf um Erlaufsee

Rund 130 Teilnehmer haben sich am 7. Oktober am Erlaufsee bei Mariazell versammelt, um für den guten Zweck zu laufen, zu walken oder nur zu spazieren, um mit einer Spende die Krebsforschung an der Med-Uni Wien zu unterstützen.

Obwohl nach den beiden „Coronajahren“ der Krebsforschungslauf mittlerweile auch wieder am Gelände des alten AKH in Wien stattfindet, haben sich inzwischen in ganz Österreich viele weitere Laufstrecken etabliert. So auch die Runde um den Erlaufsee.

Heuer liefen erstmals Vereine aius dem Mariazellerland mit

Ulrike Schweiger, die gemeinsam mit Karin Saria-Girrer bereits in den Jahren 2020 und 2021 den Erlaufsee für ihren alljährlichen Krebsforschungslauf ausgewählt und organisiert hatte, lud auch heuer wieder zum Lauf für den guten Zweck. Waren es bisher meist Einzelpersonen oder Familien, so organisierten sich heuer erstmals auch ganze Vereine wie der WSV Mariazell oder die Stadtkapelle, um gemeinsam in der Gruppe zu laufen.

Aus aktuellem Anlass besonders emotional war auch die Teilnahme der „Chorallen“, dem von Ulrike Schweiger geleiteten Frauenchor. Nicht nur die Anzahl der Teilnehmer hat sich heuer mehr als verdoppelt, auch bei der Spendensumme gab es einen neuen Rekord. Wurden in den Jahren 2020 und 2021 noch 1.400 und 1.900 Euro gesammelt, so konnten heuer Spenden in der sagenhaften Höhe von 3.600 Euro für die Krebsforschung aufgestellt werden.

Zusätzlich wurden weitere 575 Euro mit dem Verkauf der offiziellen Krebsforschungs-Laufshirts eingenommen. „Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann“, sind die Teilnehmer überzeugt.